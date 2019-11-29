Чтобы создать условия для хищения средств у держателей карт, злоумышленники использовали распространенный вариант социальной инженерии. Новая схема стала модификацией методов автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.

с чего всё началось

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт. Они используют распространенный вариант социальной инженерии, модифицируя методы автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек. Аферисты нередко действуют в очереди к банкомату.

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