Происшествия
ИзвестияМошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт. Они используют распространенный вариант социальной инженерии, модифицируя методы автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек. Аферисты нередко действуют в очереди к банкомату.
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с чего всё началось
Чтобы создать условия для хищения средств у держателей карт, злоумышленники использовали распространенный вариант социальной инженерии. Новая схема стала модификацией методов автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.Известиявчера в 16:01
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Экономика
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Общество
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В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
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Поводом для поднятия вопроса стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе.
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Кино
На экраны выходит российский фильм ужасов «Тварь»
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