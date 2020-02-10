Общество
REGNUMРаскрыта еще одна мошенническая схема кражи денег с карт клиентов
По новому сценарию, злоумышленники сообщают о якобы поступившей от клиента заявке на закрытие счета и интересуются, куда он хочет перевести остаток денег. Цель общения с держателем банковского счета у преступников остается прежней.
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с чего всё началось
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов россиян, придумали новую уловку. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), который вызывает больше доверия, чем прежний.Известия16:01
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Экономика
В России увеличилось число застройщиков-банкротов
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Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Космос
Россия создаст телескоп для поиска инопланетян
В России будет создаст телескоп для поиска разумной жизни на других планетах, сообщает издательство ToDay News Ufa.
Общество
Военторт: орденоносцы получат льготы в продуктовых магазинах
Военнослужащие, имеющие государственные награды, получат скидки в сетевых магазинах: от 3 до 20%.
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр
Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Шоу-бизнес
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Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Футбол
Легионер «Зенита» предпочел жизнь в России Италии
Полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони предпочел жизнь в России Италии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Футбол
Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Космос
НАСА обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления
Сотрудники NASA после изучения изображений Марса обнаружили, что на планете существуют аномалии способные блокировать сигналы радиоточек.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Происшествия
В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин
По сведениям полицейских, нападения произошли 5 и 8 февраля, а результате которых две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями.
Шоу-бизнес
Музыкант Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Кино
Назван победитель премии «Оскар» за «Лучшую роль второго плана»
Зрители могут следить за церемонией «Оскар-2020» в прямом эфире. В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победу одержал Брэд Питт.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более 3 млрд рублей в российском прокате
Здоровье
Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 40 тысяч
Госкомитет здравоохранения КНР сообщает, что по состоянию на 00:00 часов понедельника по местному времени число заболевших вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонией составило 40 171, еще в 908 случаях зафиксирован летальный исход.
Кино
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Авто
Названы будущие новинки автосалона в Женеве 2020
Автосалон в Женеве пройдет в период с 5 по 15 марта, на нем можно будет увидеть представленные новинки.
Футбол
«Тамбов» объявил о трансфере украинца Каплиенко
«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника Александра Каплиенко.
Политика
В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Норвежские власти ведут противоречивую политику в отношении российских ученых на архипелаге Шпицберген.
Культура
Умер композитор Сергей Слонимский
Народный артист России, композитор Сергей Слонимский умер в Санкт-Петербурге на 88 году жизни.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.