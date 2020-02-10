Общество

REGNUMREGNUMРаскрыта еще одна мошенническая схема кражи денег с карт клиентов

По новому сценарию, злоумышленники сообщают о якобы поступившей от клиента заявке на закрытие счета и интересуются, куда он хочет перевести остаток денег. Цель общения с держателем банковского счета у преступников остается прежней.
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с чего всё началось

С новым ходом: мошенники нашли еще один способ хищения денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов россиян, придумали новую уловку. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), который вызывает больше доверия, чем прежний.
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