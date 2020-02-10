Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов россиян, придумали новую уловку. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), который вызывает больше доверия, чем прежний.

с чего всё началось

Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей банков и ЦБ.

Экономика Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа Белорусская сторона просила о скидке, в то время как в РФ высказались, что цены на нефть в странах не отличаются и условия регулирования цен резко изменить не удастся.

Происшествия В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин По сведениям полицейских, нападения произошли 5 и 8 февраля, а результате которых две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями.

Происшествия Пожар в ангаре в Москве локализовали Отмечается, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Ранее сообщалось о возгорании в ангаре в Москве.

Технологии Опубликован список опасных для смартфонов приложений Эксперты компании Trend Micro опубликовали новый список опасных приложений на Android, которые представляют серьезную угрозу для смартфонов.