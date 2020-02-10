Общество

РБКРБКМошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники, которые специализируются на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей банков и ЦБ.
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с чего всё началось

С новым ходом: мошенники нашли еще один способ хищения денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов россиян, придумали новую уловку. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), который вызывает больше доверия, чем прежний.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

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