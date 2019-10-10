Экономика
Муравленко 24Мошенники научились звонить якобы с телефонов колл-центров банков
Мошенники научились подменять телефонные номера колл-центров кредитных организаций. Таким образом, аферисты выдают себя за сотрудников служб безопасности банков. Под видом блокировок подозрительных транзакций мошенники совершают хищения средств своих жертв.
Читать в источнике
Оценить371
Подробнее о событии
Показать все источники
Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с банковскими картами
Эхо Москвы11 октября в 02:01
Интернет-шпионы, фальшивые колл-центры и опасный спам: Как аферисты дурят клиентов банков
Царьград11 октября в 09:55
Банковские мошенники нашли новый способ нажиться на легковерных пользователях
Вести.Ru10 октября в 22:22
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 19:46, Ашберн
Наука
Химики изучили свойства стабильных свободных радикалов
Ученые Томского политехнического университета изучают свойства реакции вердазильных радикалов (тетрагидро-1,2,4,5-тетразинилы), которые в перспективе могут расширить научное познание в области органической химии и помочь получить новые материалы.
Здоровье
Шум в ушах свидетельствует о нарушениях в организме
Шум в ушах иногда свидетельствует об опухоли головного мозга, предупреждает МедикФорум.
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Общество
Россия завершает переход на цифровое телевещание
Переход на цифровое телевещание в Дагестане позволит обеспечить прием телепрограмм на 98,8% территории республики, тогда как аналоговое вещание покрывало около 90%, рассказал ТАСС министр информатизации, связи и массовых коммуникаций региона Сергей Снегирев.
Единоборства
Боксёр Дмитрий Бивол победил Ленина
Соперником Дмитрия стал доминиканец Ленин Кастильо. По итогам двенадцати раундов Дмитрий победил единогласным решением судей.
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Религия
Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы
Происшествия
Полиция проверяет данные о стрельбе в торговом центре во Флориде
Органы правопорядка проводят проверку данных о стрельбе в торговом центре города Бока-Ратон (штат Флорида).
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Происшествия
Учебный самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
Кино
Роберт Дауни-младший исполнил роль доктора Дулиттла
Американский актер Эдди Мерфи заявил в Instagram, что роль доктора Дулиттла, ветеринара с уникальными способностями, которого он все время изображал на экране, досталась Роберту Дауни-младшему.
Культура
Шнуров предложил заменить депутатов на порноактеров
Шнуров аргументировал свое мнение тем, что такая Госдума поможет решить проблему рождаемости в России.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Армия и оружие
Курды заявили о ликвидации 75 турецких военных и семи танках
Курсдкие отряды, входящие в состав вооруженной коалиции "Сирийские демократические силы" (СДС), сообщили об уничтожении 75 турецких солдат и семи танков.
Политика
Венгерская оппозиция одержала победу в борьбе за Будапешт
Согласно результатам подсчета 82% бюллетеней, единый кандидат от оппозиции Гергель Карачон набирает 51% голосов, в то время как кандидат от правящей партии Иштван Тарлош, который управлял венгерской столицей с 2010 года, набирает около 44%.
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Политика
Россия рассматривает возможность поставок самолетов и вертолетов в ОАЭ
Россия планирует наладить поставки отечественных самолетов и вертолетов на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщили в Минпромторге по результатам прошедшего заседания российско-эмиратской межправительственной комиссии.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Музыка
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»
11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Шоу-бизнес
Нюша удалила родинку над верхней губой
Артистка добавила, что удалила родинку из-за ее роста.
Общество
В ПФР сказали, кому нужно срочно обратиться за доплатой к пенсии
Положенная законом доплата к пенсии обычно начисляется пенсионеру автоматически, однако в некоторых случаях гражданину нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда России (ПФР), сообщает PRIMPRESS.