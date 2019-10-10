Экономика

Муравленко 24Муравленко 24Мошенники научились звонить якобы с телефонов колл-центров банков

Мошенники научились подменять телефонные номера колл-центров кредитных организаций. Таким образом, аферисты выдают себя за сотрудников служб безопасности банков. Под видом блокировок подозрительных транзакций мошенники совершают хищения средств своих жертв.
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Центробанк предупредил о новом способе хищения денег с карт

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Банковские мошенники нашли новый способ нажиться на легковерных пользователях

Вести.Ru10 октября в 22:22

ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

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Банк России рассказал о новом способе хищений с банковских карт

РИА Новости10 октября в 18:40
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