У мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый популярный способ обналичивания средств, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.

с чего всё началось

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств. Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших российских банках. Как отметили в Сбербанке, в 80% случаев аферисты переводят деньги на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков.

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