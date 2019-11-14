Общество
ИзвестияМошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств. Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших российских банках. Как отметили в Сбербанке, в 80% случаев аферисты переводят деньги на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков.
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У мошенников, которые воруют деньги с банковских карт с помощью социальной инженерии, появился новый популярный способ обналичивания средств, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.Известия16:01
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