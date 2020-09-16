СМИ: Один из юниоров «Феррари» может получить место в «Хаасе», Шварцман среди кандидатов

Если ранее сообщалось о том, что в следующем году пилот юниорской программы скудерии, предположительно Мик Шумахер, может получить место в «Альфа Ромео», то теперь появилась информация, что «Феррари» ведет переговоры о получении второго места в «Ф-1» для своего пилота.