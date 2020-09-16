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РБК
РБК

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Мошенники переводили украденные средства банковских клиентов на счета крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер» (принадлежит ГК «Дело» Сергея Шишкарева), выяснил РБК. Информацию подтвердили представители компании и банка.В источнике
С чего всё началось
РБК

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

"Трансконтейнер" принял решение вернуть деньги пострадавшим. Компания направила заявление в Волго-Вятский банк Сбербанка, со счетов которого поступали платежи, о предоставлении реквизитов для возврата средств по сомнительным транзакциям, чтобы банк, в свою очередь, перевел их клиентам.
РБК22:00
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Коммерсантъ

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Коммерсантъ03:31
Телеканал 360°

Мошенники перевели 3 млн рублей клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Телеканал 360°03:19
Говорит Москва

СМИ: мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счёт «Трансконтейнера»

Говорит Москва00:50
Компания

Мошенники перевели похищенные у клиентов Сбербанка 3 млн руб. на счета «Трансконтейнера»

Компания02:05
РБК

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

РБК22:00

В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета02:30
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Роспотребнадзор усомнился в опасности переболевших COVID-19 жителей

Вирус, который выделяют люди после излечения от COVID-19, не является жизнеспособным и не сможет размножаться в другом организме, заявила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ведомостивчера в 12:15
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СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей

84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ruвчера в 06:41
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Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае его мирного ухода

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что оппозиция готова предоставить действующему президенту Александру Лукашенко «гарантии безопасности» и «даже больше», если он отойдет от власти мирно.
Коммерсантъ03:23
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СМИ: Один из юниоров «Феррари» может получить место в «Хаасе», Шварцман среди кандидатов

Если ранее сообщалось о том, что в следующем году пилот юниорской программы скудерии, предположительно Мик Шумахер, может получить место в «Альфа Ромео», то теперь появилась информация, что «Феррари» ведет переговоры о получении второго места в «Ф-1» для своего пилота.
Матч ТВ01:49

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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