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РБК
РБК

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Мошенники переводили украденные средства банковских клиентов на счета крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер» (принадлежит ГК «Дело» Сергея Шишкарева), выяснил РБК. Информацию подтвердили представители компании и банка.В источнике
С чего всё началось
РБК

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

"Трансконтейнер" принял решение вернуть деньги пострадавшим. Компания направила заявление в Волго-Вятский банк Сбербанка, со счетов которого поступали платежи, о предоставлении реквизитов для возврата средств по сомнительным транзакциям, чтобы банк, в свою очередь, перевел их клиентам.
РБК22:00
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News.ru

Деньги клиентов Сбербанка оказались на счету «Трансконтейнера»

News.ru04:27
РБК

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

РБК22:00
Коммерсантъ

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Коммерсантъ03:31
Телеканал 360°

Мошенники перевели 3 млн рублей клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Телеканал 360°03:19
Компания

Мошенники перевели похищенные у клиентов Сбербанка 3 млн руб. на счета «Трансконтейнера»

Компания02:05
Говорит Москва

СМИ: мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счёт «Трансконтейнера»

Говорит Москва00:50
Forbes

Похищенные у клиентов Сбербанка деньги перевели на счет «Трансконтейнера»

Forbes04:06

В Подмосковье полиция нашла мать оставленной на лавке новорожденной

В среду, 16 сентября, в 05:20 в дежурную часть отделения полиции «Люберецкое» поступило сообщение о найденной возле дома на улице поселок Калинина новорожденной девочке, предположительно, в возрасте одного месяца, сообщала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
РБК05:00
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Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
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В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27
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РФПИ договорился о поставке 100 млн доз вакцины «Спутник V» в Индию

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Dr. Reddy's), одна из ведущих глобальных фармацевтических компаний, договорились о сотрудничестве для проведения клинических исследований и поставок вакцины "Спутник V" в Индию.
ТАСС05:06
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Тихановская рассказала, о чём бы говорила с Путиным при встрече

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что, если бы состоялась её встреча с российским лидером Владимиром Путиным, она бы сказала о разумности поддержки народа Белоруссии.
RT на русском04:33
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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