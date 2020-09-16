Акции Apple подешевели во время презентации новинок

Акции американской компании Apple во время презентации новинок, которая началась в 20:00 по мск, подешевели более чем на $3 (2,67%) за штуку – до $115,06 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на бирже NASDAQ.