«Динамо» попросило РФС проверить судью Лапочкина на полиграфе

Позже глава РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитра не будут проверять на полиграфе и по его мнению работа Лапочкина в игре с "Динамо" была безошибочным.