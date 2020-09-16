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РБК
РБК

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Мошенники переводили украденные средства банковских клиентов на счета крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер» (принадлежит ГК «Дело» Сергея Шишкарева), выяснил РБК. Информацию подтвердили представители компании и банка.В источнике
С чего всё началось
РБК

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

"Трансконтейнер" принял решение вернуть деньги пострадавшим. Компания направила заявление в Волго-Вятский банк Сбербанка, со счетов которого поступали платежи, о предоставлении реквизитов для возврата средств по сомнительным транзакциям, чтобы банк, в свою очередь, перевел их клиентам.
РБК22:00
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News.ru

Деньги клиентов Сбербанка оказались на счету «Трансконтейнера»

News.ru04:27
Компания

Мошенники перевели похищенные у клиентов Сбербанка 3 млн руб. на счета «Трансконтейнера»

Компания02:05
Коммерсантъ

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Коммерсантъ03:31
Телеканал 360°

Мошенники перевели 3 млн рублей клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Телеканал 360°03:19
Forbes

Похищенные у клиентов Сбербанка деньги перевели на счет «Трансконтейнера»

Forbes04:06
Говорит Москва

СМИ: мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счёт «Трансконтейнера»

Говорит Москва00:50
РБК

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

РБК22:00

Власти раздадут гранты на борьбу с кибербуллингом и фейками в соцсетях

Представитель Mail.ru Group (владеет крупнейшими российскими соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», несколькими мессенджерами и игровым подразделением) не стал комментировать, есть ли у компании разработки по направлениям, которым государство намерено выделять гранты.
РБК04:01

«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год

Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM01:51
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США начали испытания истребителя нового поколения

США приступили к испытаниям опытного образца истребителя-бомбардировщика нового поколения, пишет 15 сентября Defense News со ссылкой на помощника министра американских ВВС по закупкам, технологиям и логистике Уилла Ропера.
Известия19:23
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Apple обновила iOS до 14 версии

Apple в iOS 14 будет включать новую функцию под названием «Библиотека приложений», которая автоматически организует приложения на главном экране, поэтому вам не придется пролистывать несколько страниц, чтобы найти то, что вы ищете.
NewInform03:56
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Qualcomm не теряет надежду на продолжение сотрудничества с Huawei

Лицензию на сотрудничество с китайским производителем электроники Huawei пытается получить у правительства США американская компания Qualcomm, 11 сентября сообщило южнокорейское издание Businesskorea.
ИА Красная Весна14 сентября в 16:47
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