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Ведомости
Ведомости

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Мошенники вывели со счетов банковских клиентов, включая пользователей Сбербанка, более 3 млн руб. на счета крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер», пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.В источнике
С чего всё началось
РБК

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

"Трансконтейнер" принял решение вернуть деньги пострадавшим. Компания направила заявление в Волго-Вятский банк Сбербанка, со счетов которого поступали платежи, о предоставлении реквизитов для возврата средств по сомнительным транзакциям, чтобы банк, в свою очередь, перевел их клиентам.
РБК22:00
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ТАСС

Мошенники переводили деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

ТАСС06:09
Ведомости

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Ведомости05:15
РБК

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

РБК22:00
Телеканал 360°

Мошенники перевели 3 млн рублей клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Телеканал 360°03:19
Говорит Москва

СМИ: мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счёт «Трансконтейнера»

Говорит Москва00:50
Коммерсантъ

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Коммерсантъ03:31
Life.ru

Развод от имени «ФСБ». Мошенники придумали убедительный способ обмана клиентов Сбербанка

Life.ruвчера в 10:41

В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
REGNUM00:32
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета02:30
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Сила, с которой нужно считаться: NI оценил БМП Т-15 «Армата»

Обозреватель американского издания The National Interest опубликовал материал, в котором заявил, что боевая бронированная машина российских Вооруженных сил Т-15 может оказаться еще эффективнее всем известной «Арматы».
Военное дело01:10
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального

Российскому бизнесмену Евгению Пригожину вернули 1 млн рублей, переведенный на лечение Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщили в компании "Конкорд", предположив, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.
РИА Новости06:23
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Европейском союзе обратилось к официальным лицам ЕС и депутатам Европарламента с призывом ответить на вопросы российской стороны, связанные с обвинениями в адрес Москвы после инцидента с Алексеем Навальным.
RT на русском05:58
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