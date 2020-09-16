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Ведомости
Ведомости

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Мошенники вывели со счетов банковских клиентов, включая пользователей Сбербанка, более 3 млн руб. на счета крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер», пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.В источнике
С чего всё началось
РБК

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

"Трансконтейнер" принял решение вернуть деньги пострадавшим. Компания направила заявление в Волго-Вятский банк Сбербанка, со счетов которого поступали платежи, о предоставлении реквизитов для возврата средств по сомнительным транзакциям, чтобы банк, в свою очередь, перевел их клиентам.
РБК22:00
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ТАСС

Мошенники переводили деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

ТАСС06:09
Life.ru

Развод от имени «ФСБ». Мошенники придумали убедительный способ обмана клиентов Сбербанка

Life.ruвчера в 10:41
Коммерсантъ

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Коммерсантъ03:31
Телеканал 360°

Мошенники перевели 3 млн рублей клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Телеканал 360°03:19
Говорит Москва

СМИ: мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счёт «Трансконтейнера»

Говорит Москва00:50
РБК

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

РБК22:00
Ведомости

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Ведомости05:15

В МВД Белоруссии опровергли информацию об «оттоке» сотрудников

Число увольняющихся со службы сотрудников белорусской милиции примерно соответствует числу ушедших в отставку в аналогичном периоде прошлого года, поэтому говорить о "массовом оттоке" из МВД не приходится.
В МВД Белоруссии опровергли информацию об «оттоке» сотрудников
ТАСС07:16
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Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального

Российскому бизнесмену Евгению Пригожину вернули 1 млн рублей, переведенный на лечение Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщили в компании "Конкорд", предположив, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.
Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального
РИА Новости06:23
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

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РИА Новости07:24
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск

«16 сентября в г. Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.
Известия04:28
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Депутат Рады обнародовал схемы вывода средств на счета семьи Байдена

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции новые доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Взгляд.ру05:30

Строительство второй очереди аэропорта «Пулково» начнется в 2022 году

Вторую очередь аэропорта «Пулково» планируют начать строить в 2022 году, сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов 15 сентября в эфире телеканала «78». vk.com/pulkovo_led По мнению чиновника, именно к 2022 году должен восстановиться туристический поток.
Карповка03:41
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