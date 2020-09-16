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Ведомости
Ведомости

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Мошенники вывели со счетов банковских клиентов, включая пользователей Сбербанка, более 3 млн руб. на счета крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер», пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.В источнике
С чего всё началось
РБК

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

"Трансконтейнер" принял решение вернуть деньги пострадавшим. Компания направила заявление в Волго-Вятский банк Сбербанка, со счетов которого поступали платежи, о предоставлении реквизитов для возврата средств по сомнительным транзакциям, чтобы банк, в свою очередь, перевел их клиентам.
РБК22:00
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ТАСС

Мошенники переводили деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

ТАСС06:09
Говорит Москва

СМИ: мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счёт «Трансконтейнера»

Говорит Москва00:50
Коммерсантъ

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Коммерсантъ03:31
Телеканал 360°

Мошенники перевели 3 млн рублей клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Телеканал 360°03:19
Ведомости

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

Ведомости05:15
РБК

Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера»

РБК22:00
Life.ru

Развод от имени «ФСБ». Мошенники придумали убедительный способ обмана клиентов Сбербанка

Life.ruвчера в 10:41

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СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
РИА Новости10:47
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Ведомости07:26
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Daily Moscowвчера в 08:17
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