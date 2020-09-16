Мошенники вывели со счетов банковских клиентов, включая пользователей Сбербанка, более 3 млн руб. на счета крупнейшего в России контейнерного оператора «Трансконтейнер», пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

С чего всё началось Мошенники перевели деньги клиентов Сбербанка на счет «Трансконтейнера» "Трансконтейнер" принял решение вернуть деньги пострадавшим. Компания направила заявление в Волго-Вятский банк Сбербанка, со счетов которого поступали платежи, о предоставлении реквизитов для возврата средств по сомнительным транзакциям, чтобы банк, в свою очередь, перевел их клиентам. РБК 22:00