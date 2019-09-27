Экономика
Мир новостейМошенники подменяют телефонные номера банков
Как сообщает издание «Коммерсантъ», за прошедшее лето Центробанк направил операторам связи информацию о более чем 2500 номеров, с которых звонили клиентам. По результатам проверок операторы заблокировали 218 из этих номеров. 198 номеров оказались фейковыми.
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с чего всё началось
По данным ЦБ, за лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров. Операторы связи утверждают, что ситуация еще серьезнее, чем представляется Банку России, который знает лишь о «капле в море» мошенничеств. Участники рынка ждут от регулятора «единого решения».Коммерсантъ26 сентября в 18:33
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В ЦБ прокомментировали рост числа мошеннических звонков клиентам банков
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