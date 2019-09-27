Экономика

Мир новостейМир новостейМошенники подменяют телефонные номера банков

Как сообщает издание «Коммерсантъ», за прошедшее лето Центробанк направил операторам связи информацию о более чем 2500 номеров, с которых звонили клиентам. По результатам проверок операторы заблокировали 218 из этих номеров. 198 номеров оказались фейковыми.
Читать в источнике
Комментировать281
с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По данным ЦБ, за лето мошенникам удалось подменить как минимум 198 банковских номеров. Операторы связи утверждают, что ситуация еще серьезнее, чем представляется Банку России, который знает лишь о «капле в море» мошенничеств. Участники рынка ждут от регулятора «единого решения».
Коммерсантъ26 сентября в 18:33

Подробнее о событии

В ЦБ прокомментировали рост числа мошеннических звонков клиентам банков

RT на русском27 сентября в 08:17

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банка

Коммерсантъ27 сентября в 06:09

Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя номера банков

URA.Ru26 сентября в 19:28

«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Ведомости26 сентября в 21:32

СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков

РИА Новости26 сентября в 21:25

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

РБК26 сентября в 20:28

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банков

ТАСС27 сентября в 03:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 04:13, Вашингтон
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Газета.Ru 02:27
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика

Пресс-служба иркутского губернатора отрицает его планируемую отставку

Опубликованная РБК информация о грядущей отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко не соответствует действительности, заявил ТАСС руководитель пресс-службы главы региона Павел Добродеев.
Коммерсантъ 02:34
Волейбол

Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира

Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
Inc-news.ru вчера в 14:19
Шоу-бизнес

Светлана Лобода по примеру Максима Галкина решила сменить имидж

Певица призналась, что ей надоел ей образ – прямые белые волосы и челка, которые уже давно стали ее визитной карточкой.
Bimru.ru вчера в 12:23
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 03:38
Экономика

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС вчера в 08:36
Армия и оружие

Посольство назвало фейком появление российского спецназа в Норвегии

BFM.ru 03:24
Происшествия

Оскорбивший Путина и ФСБ вандал задержан в Петербурге

Примечания 03:24
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Здоровье

Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

РИА Новости вчера в 11:06
Здоровье

Врачи назвали признаки микроинсульта

Врачи рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о ранних стадиях развития серьезного заболевания.
Gazeta.SPb 27 сентября в 23:26
Политика

Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ

Российская газета 03:52
Финансы

Курс доллара снизился до 64,64 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля.
ТАСС 03:05
Политика

Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Экономика

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов

Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек.
Российская газета 02:30
Происшествия

Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

Вести.Ru 03:40
Армия и оружие

Британия пребывает в состоянии войны из-за кибератак

Глава штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что страна словно пребывает в состоянии войны из-за частых кибератак со стороны России или других стран.
Газета.Ru 02:59
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 09:19
Экономика

Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года

В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM 02:43
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Здоровье

Врачи спасли женщину с поразившей почти все органы болезнью в Москве

В одной из московских больниц удалось спасти женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы.
Газета.Ru вчера в 14:12
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Технологии

Мошенники использовали полицию для обворовывания россиян

Мошенники используют базы данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковки для того, чтобы совершать звонки клиентам банков.
Lenta.ru 04:03
Шоу-бизнес

«Первый канал» определился, кто будет вести шоу «Пусть говорят»

URA.Ru вчера в 08:55
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Шоу-бизнес

Ирина Нельсон заявила, что у них с Вячеславом Тюриным есть дети

Известная исполнительница Ирина Нельсон заявила поклонникам о том, что в браке с Вячеславом Тюриным у них имеются дети.
Актуальные Новости 03:20
Гаджеты

Системная плата Biostar X470NH выполнена в типоразмере mini-ITX

Ассортимент Biostar пополнила системная плата X470NH типоразмера mini-ITX, рассчитанная на процессоры AMD в исполнении AM4, включая процессоры AMD Ryzen третьего поколения.
iXBT.com 27 сентября в 11:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное