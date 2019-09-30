МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мошенники для звонков клиентам банков в основном используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

с чего всё началось

Сегодня, 30 сентября 2019 года, стало известно, что мошенники чаще всего получают номера телефонов будущих жертв из баз данных ГИБДД и Росреестра.

Мошенники получают телефоны жертв из баз ГИБДД, Росреестра и парковок

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