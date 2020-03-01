Общество
ИзвестияМошенники придумали новую схему фишинга «Белый кролик»
Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик». Всплеск подобной активности зафиксирован специалистами во второй половине 2019 года. Стать жертвами такого рода мошенничества могут, в частности, поклонники блогера Юрия Дудя.
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Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».Известия17:01
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