с чего всё началось

Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик». Всплеск подобной активности зафиксирован специалистами во второй половине 2019 года. Стать жертвами такого рода мошенничества могут, в частности, поклонники блогера Юрия Дудя.

Экономика Правительство провело совещание по поддержанию стабильности экономики Глава правительства РФ Михаил Мишустин на фоне падения мировых рынков провел совещание, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.

Экономика На международных торгах курс доллара превысил 75 рублей Рубль дешевеет на фоне обвала цен на нефть: на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизился до 34,66 долларов за баррель, падение составляет 23,4%. Стоит отметить, что последний раз американская валюта торговалась выше 75 рублей в марте 2016 года.

Политика Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.

Общество Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.

Армия и оружие В ЦПВС заявили о снижении числа обстрелов в сирийском Идлибе Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв заявил о сокращении числа обстрелов в сирийском Идлибе после заключения Россией и Турцией соответствующих договорённостей.

Происшествия Мошенники сменили гендиректора НКЦ и потратили капитал на шампанское Мошенники в декабре 2019 года сумели фиктивно сменить гендиректора ООО «Национальный космический центр» (НКЦ) с почетного строителя России Андрея Антипова на курьера-регистратора Берика Мухтубаева и через подложные документы сняли со счета НКЦ 2 млн рублей, потратив их на шампанское.

Общество Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH1, процитировав писателя Александра Солженицына.

Политика США предупредят нарушителей санкций против Ирана Морских перевозчиков о недопустимости нарушения антииранского санкционного режима намерены предупредить власти США, 9 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник из Госдепа США.

Общество Симоньян: У российской экономики есть запас прочности Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.

Космос Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса Московский радиотехнический институт Российской академии наук получил патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю, говорится в данных на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.