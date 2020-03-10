с чего всё началось

Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик". Об этом "Известиям" рассказал руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.

Финансы ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты «Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.

Гаджеты Apple впервые разрешила дезинфицировать iPhone из-за коронавируса Распространение коронавируса привело к тому, что компания Apple впервые официально разрешила производить дезинфекцию устройств iPhone и iPad.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Культура Скончалась актриса Марина Меримсон Советская и российская актриса Марина Меримсон умерла в Челябинске в возрасте 81 года, сообщил продюсер Вячеслав Шмыров в понедельник, 9 марта, в Facebook.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Общество Власти Колымы объяснили доступность ипотеки Исследование РИА Новости показало, что северные регионы РФ, такие как Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий округа, сохраняют лидерство по доступности покупки семьями жилья в ипотеку.

Армия и оружие Российский корабль замечен у базы ВМС США Большой разведывательный корабль "Прибалтика" движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.

Общество В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.

Общество Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.

Энергетика Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн.

Энергетика Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.