Общество
РИА НовостиМошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик". Об этом "Известиям" рассказал руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.
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Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».Известиявчера в 17:01
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