Общество

РИА НовостиРИА НовостиМошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик". Об этом "Известиям" рассказал руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.
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с чего всё началось

Черный и не пушистый: появилась новая схема обмана «Белый кролик»

Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Обман со спутником. Как мошенники разводят на деньги тех, кто остался без смартфона

Life.ru03:00

«Белый кролик»: в Сети появилась новая мошенническая схема

РЕН ТВ00:44

СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

РБКвчера в 23:09

«Известия» рассказали о схеме мошенничества через опросы за вознаграждение

ТАССвчера в 21:49

Новый способ кражи денег в интернете получил название «Белый кролик»

Красная веснавчера в 21:34

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

РИА Новостивчера в 19:47

Черный и не пушистый: появилась новая схема обмана «Белый кролик»

Известиявчера в 17:01
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Происшествия

В Екатеринбурге глыба льда рухнула на женщину и детей

REGNUM вчера в 22:47
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка

Президент США Дональд Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию причинами обвала американского фондового рынка.
Ведомости вчера в 11:21
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ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты

«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
Известия 02:28
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Происшествия

Сотрудница банка в Хабаровске прогнала грабителя

Злоумышленник ворвался в помещение и, угрожая ножом, потребовал у сотрудницы банка отдать ему деньги.
NewInform 02:25
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости 08 марта в 21:42
Футбол

Новый стадион «Торпедо» сохранит имя Стрельцова в названии

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев подтвердил, что новая арена клуба сохранит в названии имя легендарного футболиста Эдуарда Стрельцова.
Матч ТВ 01:50
Культура

Apple презентовала пятичасовой фильм об Эрмитаже, снятый на iPhone 11

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Гаджеты

Apple впервые разрешила дезинфицировать iPhone из-за коронавируса

Распространение коронавируса привело к тому, что компания Apple впервые официально разрешила производить дезинфекцию устройств iPhone и iPad.
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Дэниел Крейг показал «эксклюзивное» видео из фильма «Не время умирать»

В минувшую субботу, 7 марта, актер Дэниел Крейг во второй раз выступил в роли ведущего шоу Saturday Night Live на канале NBC.
Телепрограмма 08 марта в 11:54
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Культура

Скончалась актриса Марина Меримсон

Советская и российская актриса Марина Меримсон умерла в Челябинске в возрасте 81 года, сообщил продюсер Вячеслав Шмыров в понедельник, 9 марта, в Facebook.
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Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
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Экономика

Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах

Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках.
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Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию.
РИА Новости 02:27
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent дорожает на 6%

Газета.Ru вчера в 20:29
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия 08 марта в 16:11
Общество

Власти Колымы объяснили доступность ипотеки

Исследование РИА Новости показало, что северные регионы РФ, такие как Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий округа, сохраняют лидерство по доступности покупки семьями жилья в ипотеку.
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Армия и оружие

Российский корабль замечен у базы ВМС США

Большой разведывательный корабль "Прибалтика" движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.
Газета.Ru вчера в 16:47
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В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Интерфакс вчера в 07:59
Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
ТАСС 02:46
Экономика

В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам

Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Piter.tv вчера в 13:44
Экономика

Бумаги российских компаний обвалились на бирже в Лондоне

В среднем падение составило 9-26 процентов на фонеобрушения цен на нефть.
ФедералПресс вчера в 05:15
Энергетика

Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

Пять небольших российских нефтяных компаний начали поставки нефти в Белоруссию, в марте их суммарный объем составит 200 тыс. тонн.
ТАСС вчера в 08:57
Политика

Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию

Госдума во вторник, 10 марта, рассмотрит во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Накануне.Ru 00:08
Экономика

Киселев прокомментировал падение рубля: «Россия остается в плюсе»

Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев прокомментировал ситуацию на мировых рынках, где прошлой ночью началось падение цен на нефть, повлекшее обвал курса рубля.
Московский Комсомолец вчера в 11:05
Энергетика

Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США

Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
News.ru вчера в 15:40
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Общество

Синоптики прогнозируют комфортное лето в этом году

Как говорит Тишковец, общий температурный фон этим летом на больше части европейской территории России будет выше на 1-2 градуса за многие годы.
Orenonline.ru вчера в 08:34
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU 08 марта в 06:29
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