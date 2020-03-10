Общество

РИА НовостиРИА НовостиМошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик". Об этом "Известиям" рассказал руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.
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с чего всё началось

Черный и не пушистый: появилась новая схема обмана «Белый кролик»

Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».
Известиявчера в 17:01

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Мошенники придумали сложную схему для кражи денег с банковских карт

Московский Комсомолец03:31

СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

РБКвчера в 23:09

Мошенники придумали новую схему для кражи денег россиян

Lenta.ruвчера в 20:38

«Известия» рассказали о схеме мошенничества через опросы за вознаграждение

ТАССвчера в 21:49

Новый способ кражи денег в интернете получил название «Белый кролик»

Красная веснавчера в 21:34

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

РИА Новостивчера в 19:47

Черный и не пушистый: появилась новая схема обмана «Белый кролик»

Известиявчера в 17:01
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Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
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Стивен Лэнг ответил, одолеет ли сиквел «Аватара» «Мстителей: Финал»

Popcornnews.ru 04:30
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости вчера в 04:26
Политика

Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы

Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», возглавляемый Путиным, в плановом режиме продолжает готовить юбилейное празднование 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 02:39
Политика

Путин похвалил слоган наклеек на авто «Спасибо деду за Победу»

ТАСС 02:30
Политика

Украинский депутат намерен посетить Парад Победы в Москве

Депутат Верховной рады из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива намерен приехать в Москву на Парад Победы.
iReactor 08 марта в 20:59
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Рамблер 02:41
Экономика

Условия внешней торговли для России радикально изменились за сутки

Условия внешней торговли для России радикально изменились за сутки Начавшаяся неделя уже с сегодняшнего дня будет эффективным тестом на прочность для экономической конструкции РФ.
Коммерсантъ вчера в 18:56
Экономика

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

О компании "АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
ТАСС 04:08
Происшествия

В Москве женщина убила охранника в школе

"В здании школы 8 марта женщина нанесла несколько ножевых ранений охраннику, в результате чего мужчина скончался на месте", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 04:03
Политика

Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию

Госдума 10 марта рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию Российской Федерации, передает ОТР.
Общественное телевидение России 00:12
Финансы

Юдаева заявила об устойчивости финансовой системы России

Центробанк продолжит анализировать ситуацию. В случае необходимости буду применяться дополнительные меры, заверила экономист.
Народные новости 04:00
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Экономика

Рынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%

Российские биржевые площадки начали торги с падения. Значительнее всего теряют в стоимости бумаги российских нефтегазовых компаний.
РИА Новости 03:39
Здоровье

Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%

Число заболевших коклюшем в России в 2019 году составило 14 406 человек, что почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших).
РБК 00:00
Финансы

Московская биржа уточнила верхние границы курса доллара и евро

Московская биржа до начала торгов уточнила верхние границы возможного курса американского доллара и евро.
Известия 02:45
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Здоровье

Ученые назвали безопасное для здоровья количество яиц в день

RuNews24.ru 07 марта в 07:05
Энергетика

Цены на нефть растут после обвала

Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
REGNUM 01:07
Музыка

Little Big перенесла презентацию песни для «Евровидения»

Piter.tv 03:52
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости вчера в 11:30
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных из-за майских праздников

В мае россиян ожидают длинные выходные и два сокращенных рабочих дня, сообщил «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
РБК 01:56
Происшествия

В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции

Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 02:08
Энергетика

В Uniper уверены в реализации проекта «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию, несмотря на задержку в реализации проекта, уверены в германской компании Uniper, которая является партнёром «Газпрома» по проекту.
RT на русском 04:24
Здоровье

Липецкая область ввела режим повышенной готовности из-за коронавируса

Управление здравоохранения Липецкой области планирует организовать работу медорганизаций с приоритетом оказания помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавируса и пациентам старше 60 лет.
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Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева впервые показала своего мужа

Анастасия Макеева впервые показала своего мужа, которого скрывала от фанатов больше года.
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Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

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Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Общество

В России зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

Напомним, ранее стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом в России.
RuNews24.ru вчера в 04:19
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