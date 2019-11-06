Общество

Вести.RuВести.RuМошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов

Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков. Об этом "Известиям" рассказала старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Щербакова.
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с чего всё началось

Двойка за киберграмотность: мошенники освоили новый способ воровства данных из банков

О появлении нового способа корпоративного фишинга заявили в «Лаборатории Касперского»: сотруднику банка или любой другой организации присылают «приглашение» на аттестацию и предлагают ввести логин и пароль от рабочей почты.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Кибермошенники нашли новый способ кражи данных клиентов банка

РЕН ТВвчера в 23:42

В России придумали новую схему кражи данных клиентов банков

Lenta.ruвчера в 19:10

Эксперты рассказали о новом способе кражи данных клиентов банков

РИА Новостивчера в 20:38

Кибермошенники нашли новый способ кражи данных клиентов банков

URA.Ruвчера в 19:59

Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков

RT на русскомвчера в 19:24

«Лаборатория Касперского» сообщила о новом способе кражи данных из банков

РБКвчера в 21:15

В «Лаборатории Касперского» описали новый способ кражи данных из банков

Известиявчера в 16:49
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Кино

Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Происшествия

Отец рядового Шамсутдинова назвал причину бойни

Lenta.ru 02:59
Общество

Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с июля следующего года предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на отдельные виды устройств.
ТВ Центр вчера в 07:42
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.
REGNUM вчера в 23:01
Космос

В США испытали новейший космический корабль Starliner

На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.
Российская газета 04 ноября в 13:33
Авто

Бюджетный аналог Hyundai Santa Fe оказался в 3 раза дешевле оригинала

Компания Landwind «рассекретила» стоимость и дату начала продаж нового флагманского кроссовера Landwind E315 E315, который похож на обновленный Hyundai Santa Fe.
CarsWeek.ru вчера в 00:57
Общество

Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели

40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия вчера в 12:00
Армия и оружие

Индия намерена расширять военное сотрудничество с Россией

Индия нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией, укрепление связей между компаниями военно-промышленного комплекса (ВПК) двух стран, заявил министр обороны Раджнатх Сингх.
РИА Новости 02:43
Политика

Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды

Логинов стал замминистра в конце ноября 2018 г. Как поясняло Минприроды, в его обязанности входит контроль работы двух департаментов: первого — по охране окружающей среды, а второго — по отходам производства и потребления.
Ведомости 03:25
Политика

Путин: Националисты и пещерные русофобы объявили войну русскому языку

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность войной, которую объявили в некоторых странах русскому языку.
РЕН ТВ вчера в 08:30
Наука

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Экономика

«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Происшествия

Российский пенсионер не смог попасть на прием к кардиологу и умер

Lenta.ru 02:45
Общество

Опрос: большинство россиян не откладывают деньги на пенсию

Большинство жителей крупных российских городов — около 75% — не откладывают деньги на будущую пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка.
RT на русском 02:19
Футбол

«Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов

RT на русском вчера в 17:02
Политика

Генсек НАТО пообещал, что Украина вступит в альянс

Все члены НАТО согласились с тем, что Украина вступит в альянс, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью телеканалу «1+1».
Росбалт 04 ноября в 18:16
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксаны Воеводиной

Стоит отметить, что интернет-пользователи, которые следят за активностью Воеводиной в социальных сетях, не могли не заметить, что ее малыш похож на короля Малайзии, как две капли воды.
ГЛАС.RU вчера в 04:50
Здоровье

Терпевший боль подросток из Кемерова оказался болен раком

15-летний подросток из Кемерова был вынужден обратиться к медикам, и тогда выяснилось, что у него онкологическое новообразование.
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Спорт

Устюгов рассказал, как Сундбю показательно использовал ингалятор

Российский лыжник Сергей Устюгов поделился мнением о норвежских коллегах, которые принимают противоастматические препараты.
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Технологии

Как монетизируют контент российские стримеры — статистика

61% российских стримеров получают деньги со своего контента, а их заработок от донатов в первом полугодии 2019-го увеличился на 62,8%. Статистику опубликовал «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Wanta, которое проводилось среди 112,3 тыс. человек.
CyberSport.ru 02:55
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Политика

Генпрокурор Рябошапка: украинское общество требует «крови и посадок»

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что украинское общество требует «посадок и крови» для возвращения доверия к работе ведомства.
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Общество

Японский офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю

В результате эксперимента было принято решение о переводе всех сотрудников японского офиса на четырехдневную рабочую неделю на месяц.
RuNews24.ru 04 ноября в 14:15
Происшествия

Восемь человек задержали по делу о грузовике с 39 трупами

Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, останки которых были найдены в грузовике в британском Эссексе.
Lenta.ru 04 ноября в 04:24
Политика

В Госдепе США осудили решение Ирана о возобновлении обогащения урана

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября президент Ирана Хасан Рухани объявил о запуске 1044 центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в Фордо в связи с выходом США из ядерной сделки.
REGNUM вчера в 19:35
Транспорт

Аэроэкспрессы в «Шереметьево» начнут отправляться из Одинцово

Аэроэкспрессы в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московских центральных диаметров (МЦД-1) будут отправляться из подмосковного Одинцово, а нынешний пункт отправления на Белорусском вокзале станет промежуточной остановкой, сообщила в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
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Шоу-бизнес

Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов

Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
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