Нарисуем — будем плыть В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили "Известиям" в ЦБ.

с чего всё началось

По данным ЦБ, в прошлом году чаще всего онлайн-пирамиды использовали обещания вкладывать деньги в биткоины, но затем появились новые ухищрения мошенников. К таким способам относятся инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров или в круизную путевку.

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