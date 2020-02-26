Экономика
Lenta.ruМошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами
По данным ЦБ, в прошлом году чаще всего онлайн-пирамиды использовали обещания вкладывать деньги в биткоины, но затем появились новые ухищрения мошенников. К таким способам относятся инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров или в круизную путевку.
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с чего всё началось
Нарисуем — будем плыть В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили "Известиям" в ЦБ.Известиявчера в 16:01
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В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия
Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».
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Экс-глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France передачу о геополитике, сообщается на сайте телеканала.
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Правда теперь поклонников не столько смущает ее необычный внешний вид - прическа, одежда, макияж, сколько лицо, измененное бесчисленными операциями и уколами красоты.
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Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
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Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
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Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
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Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
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Популярная российская актриса Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев, которые на протяжении 8 лет скрывали свой роман, наконец-то поженились.
Технологии
Google пытается возобновить сотрудничество с Huawei
Стало известно о том, что компания Google хочет восстановить деловые отношения с перспективным брендом смартфонов китайской фирмы Huawei.
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Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России
В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Энергетика
На Украине объявили о снижении цены на газ для населения
В январе «Нафтогаз» обязали продавать газ украинцам и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
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Модель показала в Instagram стройную фигуру после четвертых родов.
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Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
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Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в матче ЛЧ против «Реала»
В среду состоятся очередные матчи Лиги чемпионов Сегодня в матче Лиги чемпионов мадридский "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" принимает "Манчестер Сити".
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Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву
Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
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Сериал «Колл-центр» с Павлом Табаковым выйдет на ТНТ
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
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К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом
От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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ВКС России приняли на вооружение первый комплекс С-350 «Витязь»
Как передают в пресс-службе Минобороны России, военнослужащие зенитных ракетных войск в Гатчине начали осваивать первый комплекс С-350 «Витязь».
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Телеведущая Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера Артема Маркелова
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» официально зарегистрировала брак с 25-летним сыном миллионера Артемом Маркеловым.
Космос
Астрофизики сообщили о найденном у Земли временном спутнике
Малый астероид 2020 CD3 временно превратился в новый естественный спутник Земли.
Хоккей
Панарин повторил достижение Гретцки в НХЛ
Общество
РФ разработала пять прототипов вакцины от коронавируса
Российские эксперты получили штамм вируса, но не от Китая. На его основе было разработано пять прототипов вакцины.
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Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
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В Пензе попросили проверить фигурантов дела «Сети» на связь с убийством
Родители пропавшей в 2017 году Екатерины Левченко подали в прокуратуру Пензенской области заявление с просьбой проверить сообщения о причастности некоторых фигурантов дела организации «Сеть» (признана террористической и запрещена в России) к возможному убийству девушки.