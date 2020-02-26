Экономика

Lenta.ruLenta.ruМошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

По данным ЦБ, в прошлом году чаще всего онлайн-пирамиды использовали обещания вкладывать деньги в биткоины, но затем появились новые ухищрения мошенников. К таким способам относятся инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров или в круизную путевку.
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с чего всё началось

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Нарисуем — будем плыть В прошлом году начали распространяться и новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, сообщили "Известиям" в ЦБ.
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ЦБ рассказал о новых уловках мошенников в 2019 году

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Банк России: финансовые пирамиды стали чаще использовать уловки с Bitcoin

РБК02:53

Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

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Центробанк раскрыл новые уловки создателей финансовых пирамид

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Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

РИА Новостивчера в 19:05

Банк России рассказал о новых уловках создателей финансовых пирамид

РЕН ТВвчера в 23:38

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Известиявчера в 16:01
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Политика

В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия

Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».
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Экс-глава экономической разведки Франции станет ведущим RT France

Экс-глава службы экономической разведки Франции Ален Жюйе будет вести на телеканале RT France передачу о геополитике, сообщается на сайте телеканала.
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В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

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РИА Новости вчера в 21:39
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Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

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Bimru.ru вчера в 01:03
Технологии

Google пытается возобновить сотрудничество с Huawei

Стало известно о том, что компания Google хочет восстановить деловые отношения с перспективным брендом смартфонов китайской фирмы Huawei.
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Поставлять нефть в Белоруссию решили пять новых компаний из России

В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
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Энергетика

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В январе «Нафтогаз» обязали продавать газ украинцам и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
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Жена Джигана показала стройную фигуру после четвертых родов

Модель показала в Instagram стройную фигуру после четвертых родов.
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Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в матче ЛЧ против «Реала»

В среду состоятся очередные матчи Лиги чемпионов Сегодня в матче Лиги чемпионов мадридский "Реал" на стадионе "Сантьяго Бернабеу" принимает "Манчестер Сити".
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Песков объяснил, почему Зеленский не получил приглашения в Москву

Москва пока не приглашала президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы 9 Мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".
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Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
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К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом

От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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ВКС России приняли на вооружение первый комплекс С-350 «Витязь»

Как передают в пресс-службе Минобороны России, военнослужащие зенитных ракетных войск в Гатчине начали осваивать первый комплекс С-350 «Витязь».
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Телеведущая Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера Артема Маркелова

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» официально зарегистрировала брак с 25-летним сыном миллионера Артемом Маркеловым.
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Астрофизики сообщили о найденном у Земли временном спутнике

Малый астероид 2020 CD3 временно превратился в новый естественный спутник Земли.
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РФ разработала пять прототипов вакцины от коронавируса

Российские эксперты получили штамм вируса, но не от Китая. На его основе было разработано пять прототипов вакцины.
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В Пензе попросили проверить фигурантов дела «Сети» на связь с убийством

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