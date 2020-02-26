Общество

Lenta.ruLenta.ruМошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

В числе финансовых пирамид есть и AirBitClub, которая привлекала деньги граждан для инвестиций в криптовалюту и собрала более 500 миллионов рублей. Аферы с круизными путевками заключаются в том, что инвестор покупает членство круизного клуба за определенную сумму.
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с чего всё началось

Центробанк рассказал о новых уловках создателей финансовых пирамид

Центробанк рассказал «Известиям» о новых уловках, к которым прибегают создатели финансовых пирамид, в том числе AirBitClub, которая привлекала деньги граждан для инвестиций в криптовалюту и собрала более 500 млн рублей.
Известия15:36

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ЦБ рассказал о новых уловках создателей финансовых пирамид

Народные новости18:26

Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

Lenta.ru17:52

В ЦБ раскрыли новые уловки организаторов финансовых пирамид

РЕН ТВ15:59

Названы новые уловки создателей «пирамид»

Ридус16:47

Создатели финансовых пирамид нашли новые способы выманивать деньги у людей

Экономика сегодня16:43

Финансовая пирамида выманила 500 млн рублей у граждан

Красная весна16:47

И корабль не плывет: в ЦБ рассказали о новых уловках создателей пирамид

Известия16:01
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:04, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье произошел крупный пожар на складах

ТАСС 18:19
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс

РБК вчера в 08:59
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия 10:01
Политика

Секретарь СНБО Украины пообещал вернуть стране ракетный потенциал

Данилов добавил, что в советское время большая часть ракет СССР собиралась на территории Украины.
ТАСС 14:31
Энергетика

Новак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет

Ближайшие 20 лет спрос на углеводороды сохранится несмотря на замедление темпов роста потребления, считает министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 15:24
Футбол

«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов

Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 16:59
Спорт

Матыцин отреагировал на расследование в отношении Фараха

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал расследование относительно того, что четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, британский легкоатлет Мо Фарах в течение продолжительного времени скрывал от антидопинговых организаций употребление вещества L-карнитин.
Чемпионат 11:34
Футбол

Новичок «Сочи» Рами: был второй вариант из России

Новичок футбольного клуба "Сочи" Адиль Рами заявил, что у него было предложение от другой команды из России.
Газета.Ru 06:47
Футбол

Джордж Клуни может купить «Малагу»

Газета.Ru вчера в 16:18
Шоу-бизнес

Овечкин и Шубская ждут второго ребенка

Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
WomanHit.ru 03:02
Армия и оружие

120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса

На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Rusvesna.su 23 февраля в 07:23
Происшествия

В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак

За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Газета.Ru 09:49
Общество

В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса

Вакцину от коронавируса в США могут испытать на людях в течение полутора месяцев, для массового применения она будет готова через год-полтора, заявил директор Национального института здоровья Энтони Фаучи.
РИА Новости 16:02
Общество

Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников

Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.
РИА Новости 10:38
Культура

«Пляски зомби»: Лобода шокировала фанатов странным видео

Комсомольская правда 12:14
Общество

Компания Walt Disney сменила генерального директора

Во вторник 25 февраля новым генеральным директором The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек.
Известия 18:44
Политика

«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера

Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Ведомости 13:06
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки в России

Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищеко предложил запретить татуировки на территории страны.
Газета.Ru 23 февраля в 12:34
Шоу-бизнес

Павел Прилучный разводится с Агатой Муцениеце после 9 лет брака

32-летний Павел Прилучный и без недели 31-летняя Агата Муцениеце разводятся после девяти лет брака.
MOS.news вчера в 04:31
Происшествия

Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17

Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Газета.Ru 18:57
Здоровье

Какими должны быть приоритеты в закупках медикаментов

Внушают надежду слова главы правительства: «В вопросах борьбы с раком в приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а интересы пациентов».
Независимая газета 10:40
Хоккей

Овечкин отреагировал на переход Ковальчука в «Вашингтон»

Pravda.Ru 04:30
Политика

Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма

Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
РИА Новости 17:36
Футбол

Тренер «Спартака» рассказал, кто попадет в стартовый состав команды

Помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско Андреас Хинкель в интервью клубной пресс-службе рассказал, кто будет играть в стартовом составе весной.
Спорт-Экспресс 14:41
Хоккей

«Ак Барс» сыграет против «Салавата Юлаева» в Казани

Новый Век вчера в 23:30
Космос

Космические корабли для дальних полётов станут легче: Они получат уникальный двигатель

Следовательно, одной из важнейших задач является создание принципиально нового двигателя для того, чтобы космические полёты стали в будущем намного более экономичными.
HotGeo 00:31
Происшествия

В США мужчина пытался взорвать автомобиль близ здания Пентагона

"19-летний гражданин США Мэтью Ричардсон был задержан на парковке у Пентагона сотрудниками полиции в тот момент, когда он стоял с зажигалкой в руке, пытаясь поджечь кусок ткани, вставленный в бензобак автомобиля одного из военнослужащих", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец 15:15
Экономика

Мишустин встал в полный мост. Миллиарды уйдут в Приморье

Из федерального бюджета в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на ремонт 39 путепроводов и 11 км искусственных сооружений на Дальнем Востоке дополнительно направят более 34,8 млрд руб. Премьер Михаил Мишустин утвердил скорректированную правительством программу, сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.
Konkurent.ru 18:43
Кино

Режиссер «Сватов» подтвердил слухи о закрытии сериала

iReactor 23 февраля в 23:31
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Газета.Ru 13:11
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