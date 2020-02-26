Центробанк рассказал «Известиям» о новых уловках, к которым прибегают создатели финансовых пирамид, в том числе AirBitClub, которая привлекала деньги граждан для инвестиций в криптовалюту и собрала более 500 млн рублей.

с чего всё началось

В числе финансовых пирамид есть и AirBitClub, которая привлекала деньги граждан для инвестиций в криптовалюту и собрала более 500 миллионов рублей. Аферы с круизными путевками заключаются в том, что инвестор покупает членство круизного клуба за определенную сумму.

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