Общество
Lenta.ruМошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами
В числе финансовых пирамид есть и AirBitClub, которая привлекала деньги граждан для инвестиций в криптовалюту и собрала более 500 миллионов рублей. Аферы с круизными путевками заключаются в том, что инвестор покупает членство круизного клуба за определенную сумму.
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с чего всё началось
Центробанк рассказал «Известиям» о новых уловках, к которым прибегают создатели финансовых пирамид, в том числе AirBitClub, которая привлекала деньги граждан для инвестиций в криптовалюту и собрала более 500 млн рублей.Известия15:36
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Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Политика
Секретарь СНБО Украины пообещал вернуть стране ракетный потенциал
Данилов добавил, что в советское время большая часть ракет СССР собиралась на территории Украины.
Энергетика
Новак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет
Ближайшие 20 лет спрос на углеводороды сохранится несмотря на замедление темпов роста потребления, считает министр энергетики России Александр Новак.
Футбол
«Бавария» обыграла «Челси» в матче Лиги чемпионов
Футболисты немецкой команды «Бавария» победили лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Спорт
Матыцин отреагировал на расследование в отношении Фараха
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал расследование относительно того, что четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, британский легкоатлет Мо Фарах в течение продолжительного времени скрывал от антидопинговых организаций употребление вещества L-карнитин.
Футбол
Новичок «Сочи» Рами: был второй вариант из России
Новичок футбольного клуба "Сочи" Адиль Рами заявил, что у него было предложение от другой команды из России.
Футбол
Джордж Клуни может купить «Малагу»
Шоу-бизнес
Овечкин и Шубская ждут второго ребенка
Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
Армия и оружие
120-мм «подарки» на улицу Советской Армии 23 февраля: сводка с Донбасса
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады под руководством преступника Зубанича вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия по району населенного пункта Ленинское.
Происшествия
В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак
За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Общество
В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса
Вакцину от коронавируса в США могут испытать на людях в течение полутора месяцев, для массового применения она будет готова через год-полтора, заявил директор Национального института здоровья Энтони Фаучи.
Общество
Педагоги и родители оценили ужесточение наказания за агрессию учеников
Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.
Культура
«Пляски зомби»: Лобода шокировала фанатов странным видео
Общество
Компания Walt Disney сменила генерального директора
Во вторник 25 февраля новым генеральным директором The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек.
Политика
«Медуза» узнала о планах «Единой России» сменить название и лидера
Партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название, сообщает «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству.
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки в России
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Геннадий Онищеко предложил запретить татуировки на территории страны.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный разводится с Агатой Муцениеце после 9 лет брака
32-летний Павел Прилучный и без недели 31-летняя Агата Муцениеце разводятся после девяти лет брака.
Происшествия
Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17
Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Здоровье
Какими должны быть приоритеты в закупках медикаментов
Внушают надежду слова главы правительства: «В вопросах борьбы с раком в приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а интересы пациентов».
Политика
Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма
Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
Футбол
Тренер «Спартака» рассказал, кто попадет в стартовый состав команды
Помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско Андреас Хинкель в интервью клубной пресс-службе рассказал, кто будет играть в стартовом составе весной.
Хоккей
«Ак Барс» сыграет против «Салавата Юлаева» в Казани
Космос
Космические корабли для дальних полётов станут легче: Они получат уникальный двигатель
Следовательно, одной из важнейших задач является создание принципиально нового двигателя для того, чтобы космические полёты стали в будущем намного более экономичными.
Происшествия
В США мужчина пытался взорвать автомобиль близ здания Пентагона
"19-летний гражданин США Мэтью Ричардсон был задержан на парковке у Пентагона сотрудниками полиции в тот момент, когда он стоял с зажигалкой в руке, пытаясь поджечь кусок ткани, вставленный в бензобак автомобиля одного из военнослужащих", - говорится в сообщении.
Экономика
Мишустин встал в полный мост. Миллиарды уйдут в Приморье
Из федерального бюджета в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" на ремонт 39 путепроводов и 11 км искусственных сооружений на Дальнем Востоке дополнительно направят более 34,8 млрд руб. Премьер Михаил Мишустин утвердил скорректированную правительством программу, сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.
Кино
Режиссер «Сватов» подтвердил слухи о закрытии сериала
Политика
Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.