Уральцы снова обрушились с критикой на губернатора: «Спасибо вам за угробленную медицину»

Уральцы рассказывают в своих сообщениях о том, что карантин и дистанцирование существуют в основном в головах чиновников, потому что в реальности больной просто-напросто вынужден сидеть в больнице в общей очереди.