Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт. Они монтируют видео из кадров с пресс-конференции правительства РФ. Об этом «РИА Новости» рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова в субботу, 7 ноября.В источнике
С чего всё началось
Россиян предупредили о новом необычном способе кражи денег с карт
Мошенники крадут деньги с банковских карт с помощью видео, смонтированного из кадров с пресс-конференции правительства, рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.
РИА Новости00:11
Подробнее о событии