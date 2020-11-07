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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт. Они монтируют видео из кадров с пресс-конференции правительства РФ. Об этом «РИА Новости» рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова в субботу, 7 ноября.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россиян предупредили о новом необычном способе кражи денег с карт

Мошенники крадут деньги с банковских карт с помощью видео, смонтированного из кадров с пресс-конференции правительства, рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.
РИА Новости00:11
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Мошенники нашли необычный способ кражи денег с банковских карт

Московский Комсомолец06:57
РБК

Эксперт заявила об использовании мошенниками видео выступления министров

РБК02:04
Газета.Ru

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт россиян

Газета.Ru00:35
RT на русском

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

RT на русском01:15
Lenta.ru

Россиянам рассказали о новом способе кражи денег с карт

Lenta.ru00:43
URA.Ru

Мошенники притворились властями РФ, чтобы украсть деньги с карт

URA.Ru01:45
РИА Новости

Россиян предупредили о новом необычном способе кражи денег с карт

РИА Новости00:11

Новый новогодний клип Little Big меньше чем за сутки набрал миллион просмотров

Стоит отметить, что в клипе, кроме участников группы Little Big из Санкт-Петербурга также снялись другие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых Александр Гудков, Гарик Харламов, Данила Поперечный, Юрий и Анна Музыченко из The Hatter и др.
Новый новогодний клип Little Big меньше чем за сутки набрал миллион просмотров
Evo-rus.com00:26

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РБК04:59

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Поставка в Москву и регионы первых партий вакцины «Спутник V» для массовой вакцинации от коронавируса начнется в выходные 7–8 ноября, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Коммерсантъвчера в 11:51

Эксперт считает, что рефери не должен был засчитывать гол «Спартака» «Уралу»

По мнению эксперта, первый гол «красно-белых» в ворота екатеринбургского «Урала» не должен был быть засчитан из-за того, что форвард москвичей Ларссон нарушал правила в данном эпизоде.
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Год назад врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил об ожидающем республику «коллапсе» в том случае, если к проблеме, которая касается состояния финансов региона, не подключатся федеральные власти.
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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в ведомстве не поддерживают идею снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 километров в час.
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СБУ возбудила в отношении Шария уголовное дело за карту Украины без Крыма

Анатолий Шарий Sharij.com.ua Из службы безопасности Украины депутату Гончаренко пришел ответ на его обращение, в котором он потребовал дать правовую оценку действиям видеблогера за публикацию им в YouTube видео, где карта Украины была без Крыма и частей Луганской и Донецкой областей.
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Сообщения о выходе Су-57 в серию вызвали неоднозначную реакцию у поляков

Имеет сверхзвуковую крейсерскую V полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие и новый комплекс бортового обор-ия. pic.twitter.com / NRiYqYzXlH — Факел России (@ NvqCIrQcYlHT9Zt) November 3, 2020 Польское издание Wirtualna Polska обратило внимание, что Су-57 призван заменить самолеты МиГ-29 и Су-27, которые используются на протяжении трех десятилетий.
Политика Сегодня5 ноября в 15:07