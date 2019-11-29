Происшествия

Газета.RuГазета.RuМошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
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с чего всё началось

Изображают жертву: появился новый способ хищений у владельцев карт

Чтобы создать условия для хищения средств у держателей карт, злоумышленники использовали распространенный вариант социальной инженерии. Новая схема стала модификацией методов автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.
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