Происшествия
Газета.RuМошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
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с чего всё началось
Чтобы создать условия для хищения средств у держателей карт, злоумышленники использовали распространенный вариант социальной инженерии. Новая схема стала модификацией методов автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.Известиявчера в 16:01
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Политика
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ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»
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Футбол
Роберт Морено: «Не понимаю, почему Луис Энрике не хочет меня видеть»
Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено признался, что не понимает, почему Луис Энрике обвинил его в нелояльности и отказался продолжать с ним работу.
Кино
Появилась информация о сюжете сиквела «Маски»
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 28 ноября повысился на 0.04%
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Общество
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В финальной версии закона о профилактике домашнего насилия появился пункт, обязывающий профильные некоммерческие и общественные организации помогать жертве и агрессору достичь примирения, сообщает РБК.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
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Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
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Только Apple или Samsung, только хардкор. Жители Канады практически не признают других производителей смартфонов
88,5% рынка приходится лишь на две компании — Samsung и Apple. Купертинцы занимают первое место с долей 56,5%, а корейцы имеют долю в 32%.
Экономика
Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности
Как поясняется в документе, речь идет о тех субъектах, в бюджетах которых доля федеральных дотаций в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40% объема собственных доходов, и тех, которые получают дотации по сбалансированности бюджетов.
Общество
В «Роскосмосе» объяснили высокую зарплату Рогозина
Зарплаты сотрудников, которые занимаются боевой ракетной техникой и ядерным оружием на западе, в 10–20 раз больше, чем в России.
Наука
Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка
Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
Авто
Продажи автомобилей в Петербурге второй месяц подряд падают
В октябре марка показала лучший результат по продажам за один месяц в этом году для всех брендов – 1950 автомобилей.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
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Российские банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью нового вируса, использующего уязвимости в приложениях операционной системы Android.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джонатан Айв официально ушел из компании
Фотография главного дизайнера Apple Джонатана Айва удалена с официального сайта компании.
Авто
В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто
Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
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Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Общество
Защита Шамсутдинова будет просить об изменении меры пресечения
Адвокат устроившего стрельбу в военной части в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Равиль Тугушев заявил "Газете.Ru", что защита будет просить об изменении меры пресечения.
Происшествия
В Псковской области перевернулся автобус с детьми
В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Общество
На Сицилии начали распродажу домов за 1 евро
Газета The Sun пишет, что некоторые из предлагаемых домов находятся в плохом состоянии, остальные требуют минимальных вложений.
Здоровье
Медорганизации Подмосковья получили новую технику на 600 млн рублей
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму
Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.