Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов россиян, придумали новую уловку. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), который вызывает больше доверия, чем прежний.

с чего всё началось

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать более опасную схему социальной инженерии: клиентам банков сообщают о запросе на закрытие его счета и предлагают «спасти» деньги.

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