Общество

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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать более опасную схему социальной инженерии: клиентам банков сообщают о запросе на закрытие его счета и предлагают «спасти» деньги.
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с чего всё началось

С новым ходом: мошенники нашли еще один способ хищения денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов россиян, придумали новую уловку. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), который вызывает больше доверия, чем прежний.
Известия16:01

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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с карты

Телеканал 360°19:10

СМИ предупредили о новом способе кражи денег со счетов россиян

РБК18:58

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Известия17:58

Мошенники нашли новый способ похищать деньги россиян

Lenta.ru17:42

Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег

РИА Новости17:12

Телефонные мошенники нашли новый способ кражи данных клиентов банков

URA.Ru17:48

Мошенники изобрели новый опасный способ кражи денег со счетов

РЕН ТВ16:45
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