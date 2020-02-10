Общество

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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать более опасную схему социальной инженерии: клиентам банков сообщают о запросе на закрытие его счета и предлагают «спасти» деньги.
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с чего всё началось

С новым ходом: мошенники нашли еще один способ хищения денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов россиян, придумали новую уловку. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), который вызывает больше доверия, чем прежний.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Россиянам рассказали, как не стать жертвой нового вида мошенничества

URA.Ru03:18

Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

РИА Новостивчера в 17:12

Мошенники освоили новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru01:20

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

RT на русскомвчера в 19:56

Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

РБКвчера в 18:58

Вызывает доверие: мошенники создали новый способ кражи денег со счетов

РЕН ТВ00:28

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Известиявчера в 17:58
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Кино

В Голливуде вручили премии «Оскар»

Вести.Ru вчера в 20:40
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Общество

На Крымском мосту ограничили скорость движения из-за морозов

Скорость движения транспорта по автодорожной части Крымского моста ограничена 60 километрами в час из-за морозов, сообщили РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост".
РИА Новости 03:43
Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

ТАСС 03:30
Наука

Ученые разрабатывают лечение рака на основе генома митохондрий

Ученые обнаружили, что митохондриальный геном является важным компонентом в понимании сложных молекулярных паттернов, наблюдаемых в раковых геномах, и помогает точно определить потенциальные события, вызывающие рак.
МКБ-11 08 февраля в 10:58
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Российскими детьми, погибшими при столкновении катеров возле острова Пхукет, оказались брат и сестра из Челябинской области, сообщает РИА "Новости"со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Газета.Ru 03:47
Политика

СМИ: в США показали фильм об убийствах на «майдане» с обвинениями в адрес Байдена и Обамы

В 50-минутном материале, автором которого является бывший советник президента США Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто, больше половины времени уделено Украине.
ТАСС 03:01
Происшествия

Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
RT на русском 02:56
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru вчера в 15:55
Здоровье

Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
РИА Новости 04:02
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Народный артист РСФСР, один из крупнейший российских композиторов скончался в Санкт-Петербурге на 88 году жизни, сообщили в Союзе композиторов России.
Россия – Культура вчера в 07:36
Политика

Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

Ранее газета "Троицкий вариант" опубликовала сканы документа, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых.
РИА Новости 03:28
Политика

Священные могилы индейцев взорвали для строительства «стены Трампа»

Строительство барьера на границе США и Мексики, известного как «стена Трампа», затронет заповедник, где находятся священные могилы одного из проживавших здесь индейских племен.
Lenta.ru 01:56
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
Наука

В Бразилии обнаружен вирус с неизвестным геномом

Только шесть из обнаруженных генов имеют отдаленное сходство с известными вирусными генами, задокументированными в публичных научных базах данных.
ГЛАС.RU 03:13
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

RT на русском вчера в 08:59
Экономика

Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.
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Рамос вышел на пятое место по количеству матчей за «Реал»

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«РБ Лейпциг» ни разу не попал в створ в матче с «Баварией»

За все время выступлений в чемпионате Германии "Лейпциг" впервые отметился таким неутешительным достижением.
Soccer.ru 03:34
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro вчера в 23:42
Экономика

Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян

Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина.
VSE42.RU вчера в 22:30
Происшествия

Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске

Sibnovosti.ru 03:56
Происшествия

Президент Казахстана поручил уволить допустивших беспорядки чиновников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от должности главу Кордайского района Жамбылской области, где в минувшую пятницу произошли беспорядки.
Известия 03:10
Политика

Трамп хочет уменьшить иностранную помощь в бюджете США

Сократить миллиарды долларов на иностранную помощь в бюджете на 2021г. предложит президент США Дональд Трамп, передает Reuters 9 февраля со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.
Красная весна вчера в 15:42
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Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом

Культуромания 04:10
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В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
РИА Новости 03:40
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Сергей Лавров: разведение сил в Донбассе тормозят США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью "Российской газете", опубликованном в День дипломатического работника, заявил, что на саммите в Париже Украина отказалась зафиксировать задачу разведения сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе по настоянию США.
Вести.Ru вчера в 17:36
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Один человек погиб в аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 00:15
Наука

Свет и титан очищают воду и воздух

Физики из Уральского федерального университета (УрФУ) и Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) разработали новую технологию очистки воды и воздуха от вредных органических веществ.
Наука и жизнь вчера в 00:02
Космос

Запуск грузового корабля Cygnus к МКС отменили за две минуты до старта

Запуск американской ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС) отменили за две минуты до старта из-за нештатной ситуации.
Известия вчера в 23:02
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