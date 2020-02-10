Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов россиян, придумали новую уловку. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), который вызывает больше доверия, чем прежний.

с чего всё началось

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать более опасную схему социальной инженерии: клиентам банков сообщают о запросе на закрытие его счета и предлагают «спасти» деньги.

Политика Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.

Общество В ЦОДД выступили за снижение нештрафуемого порога превышения скорости Глава ЦОДД обратил внимание на выводы экспертов о том, что снижение ненаказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч позволить снизить смертность в ДТП на десять процентов, а понижение порога до 5 км/ч — на 15%.

Технологии В работе приложения и онлайн-банка ВТБ произошли сбои В понедельник, 10 февраля, клиенты ВТБ начали жаловаться на сбои в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн».

Экономика ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам Как занимают самые закредитованные россияне Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ.

Армия и оружие В Сирии снова погибли турецкие военные Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.

Общество Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.

Общество ФАС назвала «экономическим мародерством» подорожание медицинских масок В ФАС подчеркнули, что завышение цен на маски в 68 субъектах России расценивается как «экономическое мародерство» в условиях повышенного спроса.

Происшествия В Сети появилось видео взрыва на подстанции в Подольске В соцсетях появилось видео взрыва на подстанции в Подольске, из-за которого накануне от горячего водоснабжения и тепла был отключен ряд домов.

Авто Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает свои активы Группа компаний «Мега-Авто» сконцентрируется на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса, включая Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также на работе с брендом Hyundai, являющимся объемообразующей маркой в портфеле брендов.

Общество Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.

Гаджеты Samsung представила смартфон-раскладушку с гибким экраном Корейская компания Samsung во время трансляции церемонии вручения премии «Оскар» показала новую модель смартфона с гибким экраном в формате раскладушки.