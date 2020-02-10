Общество
ИзвестияМошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать более опасную схему социальной инженерии: клиентам банков сообщают о запросе на закрытие его счета и предлагают «спасти» деньги.
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с чего всё началось
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов россиян, придумали новую уловку. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), который вызывает больше доверия, чем прежний.Известиявчера в 16:01
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