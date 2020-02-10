Общество

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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать более опасную схему социальной инженерии: клиентам банков сообщают о запросе на закрытие его счета и предлагают «спасти» деньги.
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с чего всё началось

С новым ходом: мошенники нашли еще один способ хищения денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов россиян, придумали новую уловку. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), который вызывает больше доверия, чем прежний.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов

РИА Новости08:35

Вызывает доверие: мошенники создали новый способ кражи денег со счетов

РЕН ТВ00:28

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Известиявчера в 17:58

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

RT на русскомвчера в 19:56

Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

РБКвчера в 18:58

Телефонные мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских счетов

URA.Ruвчера в 17:48

Мошенники освоили новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru01:20
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Политика

Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Lenta.ru 06:03
Общество

В ЦОДД выступили за снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Глава ЦОДД обратил внимание на выводы экспертов о том, что снижение ненаказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч позволить снизить смертность в ДТП на десять процентов, а понижение порога до 5 км/ч — на 15%.
РИА Новости 07:22
Технологии

В работе приложения и онлайн-банка ВТБ произошли сбои

В понедельник, 10 февраля, клиенты ВТБ начали жаловаться на сбои в работе мобильного приложения банка и проблемы с доступом к онлайн-банку «ВТБ-Онлайн».
Московская перспектива 08:41
Экономика

ЦБ впервые раскрыл долю микрозаймов самым закредитованным заемщикам

Как занимают самые закредитованные россияне Заемщики с долговой нагрузкой выше 80% в основном берут длинные займы с рассрочкой, следует из данных ЦБ.
РБК 07:34
Общество

ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
REGNUM 06:21
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Британию

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз выйдут в свет в качестве «работающих» членов королевской семьи.
News.ru вчера в 13:17
Армия и оружие

В Сирии снова погибли турецкие военные

Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.
Lenta.ru 07:34
Здоровье

Правила назначения льготных лекарств изменились в России

Согласно поправкам, врачи, ориентируясь на протоколы лечения, смогут увеличить количество обезболивающих наркотических препаратов для пациента.
Medical Note вчера в 07:29
Общество

Госпитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке

Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 08:51
Биатлон

Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
РБК 05:56
Культура

Женщина случайно разбила арт-объект за 20 тысяч долларов

Pravda.Ru 08:35
Армия и оружие

В Раде зарегистрировали законопроект о предоставлении военных услуг за рубежом

"Под военно-консалтинговой деятельностью подразумевается предоставление государствам, юридическим или физическим лицам за пределами Украины услуг военного или охранного характера", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
ТАСС 08:30
Кино

«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм

Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Коммерсантъ вчера в 22:26
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Два ребенка из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде

Погибло два ребенка из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. 22 человека получили ранения, сообщает The Phuket News.
Коммерсантъ 00:06
Спорт

Российская футболистка рассказала о лесбиянках в спорте

Российская футболистка французского «Генгама» Екатерина Тырышкина в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказала об однополых отношениях в женском спорте.
Lenta.ru 08:02
Общество

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
РБК 02:00
Общество

ФАС назвала «экономическим мародерством» подорожание медицинских масок

В ФАС подчеркнули, что завышение цен на маски в 68 субъектах России расценивается как «экономическое мародерство» в условиях повышенного спроса.
Взгляд.ру 07:36
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

РБК 05:27
Здоровье

Медики определили признаки заболевания щитовидной железы

Медики рассказали, на что обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать заболевание щитовидной железы.
ToDay News Ufa 08 февраля в 13:47
Происшествия

В Сети появилось видео взрыва на подстанции в Подольске

В соцсетях появилось видео взрыва на подстанции в Подольске, из-за которого накануне от горячего водоснабжения и тепла был отключен ряд домов.
РБК 06:03
Общество

Ведущей ВГТРК предрекли увольнение за смех о льготах

Ведущая «Вестей», которая рассмеялась во время записи эфира об индексации социальных выплат в России, будет уволена.
Свободная Пресса 07:39
Авто

Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает свои активы

Группа компаний «Мега-Авто» сконцентрируется на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса, включая Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также на работе с брендом Hyundai, являющимся объемообразующей маркой в портфеле брендов.
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Экономика

«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РБК 05:46
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Гаджеты

Samsung представила смартфон-раскладушку с гибким экраном

Корейская компания Samsung во время трансляции церемонии вручения премии «Оскар» показала новую модель смартфона с гибким экраном в формате раскладушки.
Коммерсантъ 08:35
Здоровье

Китайские медики сомневаются в качестве тестов на коронавирус

Китайские врачи начали сомневаться в надежности тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 08:08
Происшествия

В Москве задержали нарушившего ПДД более двух тысяч раз мужчину

Сотрудники столичного ДПС задержали мужчину, который 2126 нарушил правила дорожного движения.
Известия 08:56
Культура

Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»

Известия вчера в 22:17
Здоровье

Власти Китая попросили ученых Сибири помочь в борьбе с коронавирусом

Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", в обращении говорится о "включении научных ресурсов Сибирского отделения в работу, которую сейчас ведет Китай для борьбы с коронавирусной инфекцией".
Российская газета 07:55
Футбол

«Локомотив» может купить форварда из Саудовской Аравии

Московский «Локомотив» рассматривает возможность приобретения форварда саудовского клуба «Аль-Иттихад» Александара Прийовича до закрытия зимнего трансферного окна.
Metaratings 07:57
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