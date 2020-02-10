Общество

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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать более опасную схему социальной инженерии: клиентам банков сообщают о запросе на закрытие его счета и предлагают «спасти» деньги.
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с чего всё началось

С новым ходом: мошенники нашли еще один способ хищения денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов россиян, придумали новую уловку. Сотрудники нелегальных кол-центров начали использовать модифицированный скрипт (сценарий общения), который вызывает больше доверия, чем прежний.
Известиявчера в 16:01

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Мошенники освоили новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru01:20

Мошенники используют новый способ кражи денег с карт

Коммерсантъвчера в 23:11

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Известиявчера в 17:58

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

RT на русскомвчера в 19:56

Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

РБКвчера в 18:58

Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян

РИА Новостивчера в 17:12

Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт

Российская газетавчера в 21:41
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Футбол

Георгий Джикия: «Сейчас я развею миф о Тедеско»

Накануне команда Доменико Тедеско обыграла «Партизан» (3:2) и стала победителем Кубка «Париматч Премьер» — как и в прошлом году.
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Политика

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
РИА Новости вчера в 20:22
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
ТАСС 01:14
Происшествия

Силовики пришли с обысками в институт Сибирского отделения РАН

Сотрудники ФСБ провели обыски в Институте горного дела Сибирского отделения РАН в Новосибирске.
РБК 02:06
Происшествия

Медики уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе

Представитель областного центра медицины катастроф Антон Дужик уточнил, что на данный момент общее количество пострадавших, которые остались в живых, - 39 человек (водитель грузовика, как писала "РГ", скончался на месте аварии, а 71-летняя пассажирка автобуса - в больнице).
Российская газета 01:50
Шоу-бизнес

Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном

Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
Вечерняя Москва вчера в 14:04
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
Известия 01:47
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем IT-преступности

В 2019 году самый высокий уровень IT-преступности был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе – 28,6% от всех преступлений, совершённых в этом регионе за прошлый год, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Псковское агентство информации 01:45
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Минтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин

Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.
Российская газета 02:27
Политика

Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru вчера в 16:32
Здоровье

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия 08 февраля в 16:18
Гаджеты

Стартовали продажи 8-ядерного процессора Intel CC150

iXBT.com 00:43
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Здоровье

Число новых случаев заражения коронавирусом в Китае снижается

По данным госкомитета по здравоохранению КНР, число новых случаев заражения коронавирусом в Китае шестой день подряд снижается во всех регионах, кроме провинции Хубэй, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:30
Общество

Токаев потребовал уволить чиновников и полицейских из-за беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился уволить ряд чиновников, а также полицейских в связи с беспорядками на юге страны.
Московский Комсомолец 02:43
Происшествия

В Астраханской области затонула лодка

Лодка затонула в Володарском районе Астраханской области, одному человеку удалось выжить, двое пропали, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в понедельник.
ТАСС вчера в 17:54
Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

Правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей.
RT на русском 01:36
Политика

Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной

Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.
RT на русском 02:23
Политика

Большинство граждан России поддерживают изменения в Конституцию

Подавляющее большинство россиян поддерживают изменения, которые предложил внести в Конституцию России Владимир Путин и готовы принять участие во всероссийском опросе по ним.
Телеканал Санкт-Петербург 02:22
Кино

Стивен Кинг продал российской школьнице права на экранизацию за доллар

Писатель Стивен Кинг в США подписал контракт с 16-летней Дианой Костыриной из Томска и продал ей права на экранизацию рассказа «Женщина в палате» по программе Dollar Baby.
ФАН 00:13
Политика

«Новая газета» подала в суд на СМИ Пригожина

Pravda.Ru 01:39
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
REGNUM 02:28
Политика

В МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США.
RT на русском 01:26
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета вчера в 05:06
Культура

Скончался известный композитор Сергей Слонимский

Красная весна вчера в 07:06
Происшествия

СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:03
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
РБК 02:00
Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Народные новости вчера в 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
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