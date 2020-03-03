Мошенники заинтересовались бонусами россиян в магазинах — количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц.

с чего всё началось

Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы. О новой нехорошей тенденции сообщает газета "Известия", подробно описывая используемую преступниками схему. Хакеры взламывают личный кабинет человека, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки.

Мошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян

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