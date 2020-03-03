Общество
Российская газетаМошенники стали чаще похищать баллы со скидочных карт россиян
Мошенники стали чаще списывать с бонусных карт россиян накопленные баллы. О новой нехорошей тенденции сообщает газета "Известия", подробно описывая используемую преступниками схему. Хакеры взламывают личный кабинет человека, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки.
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с чего всё началось
Мошенники заинтересовались бонусами россиян в магазинах — количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц.Известиявчера в 16:01
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