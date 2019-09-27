По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.

с чего всё началось

Летом 2019 года в России резко выросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и данные Банка России.

Мошенники стали чаще звонить россиянам с подменой номеров банков

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