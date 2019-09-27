Экономика
ИнтерфаксМошенники стали чаще звонить россиянам с подменой номеров банков
Летом 2019 года в России резко выросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и данные Банка России.
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с чего всё началось
По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.Коммерсантъвчера в 18:33
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 19:47, Вашингтон
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РБК 05:26
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Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
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РЕН ТВ вчера в 18:45
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Американские военные создали неудачную «копию» российского вертолета
Боевая машина, должна была быть максимально схожей на своего главного соперника – Ми-24.
ГЛАС.RU 11:50
Армия и оружие
Опубликованы кадры первого совместного полета БПЛА «Охотник» и Су-57
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Известия 06:29
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В Минобороны рассказали о количестве атак на авиабазу Хмеймим
Военное обозрение 07:48
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Суд запретил использовать оружие, дальность выстрела из которого превышает 1,5 тыс метров.
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Адвокат сообщил об ухудшении состояния здоровья Ассанжа
Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Карлос Поведа сообщил, что состояние здоровья его подопечного ухудшается из-за изоляции от внешнего мира.
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Во-первых, это красиво. Глава Huawei обвинил Xiaomi Mi Mix Alpha в отсутствии практического смысла
В интервью после презентации исполнительный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун (Yu ChengDong), более известный как Ричард Ю (Richard Yu), высказал своё мнение относительно смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha с необычным «опоясывающим» экраном.
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РБК 11:27
Космос
Загадка силурийского невымирания: как астероид помог жизни на Земле
Астероиды регулярно влияют на земную жизнь, причем удивительно однообразно.
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Командование ЛНР сообщило об обострении в районе Светлодарской дуги
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