По словам Артема Сычева, подмены номера коснулись широкого круга банков. При этом не все операторы реагируют на сообщения ЦБ о фактах мошеннических звонков, в ряде случаев есть бездействие с их стороны со ссылкой на отсутствие предусмотренной обязанности законом «О связи», добавляет он.

с чего всё началось

В России увеличилось число звонков от мошенников, подменяющих телефонный номер банка. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центробанка. Как отмечается, летом 2019 года операторы связи получили данные о свыше 2,5 тысячи номеров, с которых звонили клиентам разных финансовых организаций.

Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Общество Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы Порядка 20 тысяч человек участвуют в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Политика Times: Джонсону может грозить импичмент Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.

Экономика Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян на 1% Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии на 1% в годовом выражении.

Политика В Германии обвинили Зеленского в оскорблении Меркель Немецкий еженедельник Der Spiegel в воскресенье, 29 сентября, написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Шоу-бизнес В Сети появились новые фото очнувшегося после комы Алексея Янина На просторах Сети оказались опубликованы новые фото отечественного актера Алексея Янина, очнувшегося после комы.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Политика Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

Единоборства Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением 28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.

Политика Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Росстат анонсировал первую цифровую перепись населения в 2020 году Глава Росстата рассказал, что переписчики будут ходить не с бумажными листами, а с планшетами, и потом данные не придется сканировать.

Общество Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.

Происшествия В Башкирии школьники взорвали собаку и ее щенков петардами Мама щенят выскочила из убежища и попала под машину. После этого школьники засунули малышам в пасти петарды и взорвали.

Политика В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.

Наука Сотни мусорных островов обнаружены в Черном море В Черном море ученые обнаружили сотни мусорных островов.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Политика Иран потребовал от США компенсаций за ущерб от санкций Власти США, если хотят возврата к ядерной сделке с Тегераном, должны заплатить $50 млрд Ирану.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Экономика Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.

Культура Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

Шоу-бизнес Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.