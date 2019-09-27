Экономика
Газета.RuРоссиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
В России увеличилось число звонков от мошенников, подменяющих телефонный номер банка. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центробанка. Как отмечается, летом 2019 года операторы связи получили данные о свыше 2,5 тысячи номеров, с которых звонили клиентам разных финансовых организаций.
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с чего всё началось
По словам Артема Сычева, подмены номера коснулись широкого круга банков. При этом не все операторы реагируют на сообщения ЦБ о фактах мошеннических звонков, в ряде случаев есть бездействие с их стороны со ссылкой на отсутствие предусмотренной обязанности законом «О связи», добавляет он.Коммерсантъ26 сентября в 18:33
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СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
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