По словам Артема Сычева, подмены номера коснулись широкого круга банков. При этом не все операторы реагируют на сообщения ЦБ о фактах мошеннических звонков, в ряде случаев есть бездействие с их стороны со ссылкой на отсутствие предусмотренной обязанности законом «О связи», добавляет он.

с чего всё началось

Летом 2019 года в России резко выросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и данные Банка России.

Мошенники стали чаще звонить россиянам с подменой номеров банков

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