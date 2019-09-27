Экономика
ИнтерфаксМошенники стали чаще звонить россиянам с подменой номеров банков
Летом 2019 года в России резко выросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и данные Банка России.
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с чего всё началось
По словам Артема Сычева, подмены номера коснулись широкого круга банков. При этом не все операторы реагируют на сообщения ЦБ о фактах мошеннических звонков, в ряде случаев есть бездействие с их стороны со ссылкой на отсутствие предусмотренной обязанности законом «О связи», добавляет он.Коммерсантъ26 сентября в 18:33
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СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
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