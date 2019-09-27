Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМошенники стали чаще звонить россиянам с подменой номеров банков

Летом 2019 года в России резко выросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и данные Банка России.
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с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По словам Артема Сычева, подмены номера коснулись широкого круга банков. При этом не все операторы реагируют на сообщения ЦБ о фактах мошеннических звонков, в ряде случаев есть бездействие с их стороны со ссылкой на отсутствие предусмотренной обязанности законом «О связи», добавляет он.
Коммерсантъ26 сентября в 18:33

Подробнее о событии

СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков

РИА Новости26 сентября в 21:25

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банка

Коммерсантъ27 сентября в 06:09

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банков

ТАСС27 сентября в 03:48

«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Ведомости26 сентября в 21:32

В ЦБ прокомментировали рост числа мошеннических звонков клиентам банков

RT на русском27 сентября в 08:17

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

РБК26 сентября в 20:28

Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя номера банков

URA.Ru26 сентября в 19:28
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
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