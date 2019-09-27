Экономика

КоммерсантъКоммерсантъВозросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ. Однако более чем в 2 тыс. случаев в принятии мер было отказано из-за «отсутствия правовых оснований».
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с чего всё началось

Банки и операторы связи столкнулись с валом подмены номеров

По словам заместителя директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Ильи Сулоева, зафиксировано увеличение числа жалоб на звонки с подменой номера банка, доля таких звонков к середине лета достигла 35% от общего количества мошеннических звонков клиентам.
Коммерсантъ26 сентября в 18:33

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В ЦБ прокомментировали рост числа мошеннических звонков клиентам банков

RT на русском27 сентября в 08:17

Мошенники стали чаще обманывать россиян, используя номера банков

URA.Ru26 сентября в 19:28

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банков

ТАСС27 сентября в 03:48

«Ъ»: россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Ведомости26 сентября в 21:32

СМИ: ЦБ сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков

РИА Новости26 сентября в 21:25

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

РБК26 сентября в 20:28

Сбербанк не фиксировал жалоб клиентов на мошеннические звонки от имени банка

Коммерсантъ27 сентября в 06:09
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