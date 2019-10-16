Общество

BFM.ruBFM.ruМошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Новый вид поддельных банкнот обнаружили российские правоохранители. Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре. На такую банкноту наклеивается специальная лента, которую купюроприемник считывает как настоящую.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

В Генпрокуратуре рассказали о новом способе «обмана» банкоматов

Известия06:36

Мошенники изобрели новый способ хищения денег из банкоматов

Российская газета10:18

Новый вид фальшивых купюр появился в России. Они обманывают банкоматы

Телеканал 360°08:30

Генпрокуратура описала новый способ мошенничества с банкоматами

РБК09:22

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с банкоматами

ТАСС06:33

Мошенники изобрели новый вид поддельных купюр для банкоматов

РЕН ТВ06:16

В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр

РИА Новости06:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению

Вести.Ru 10:14
Происшествия

Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество

Трех военных атташе посольства США задержали под Северодвинском

Во время проверки пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск», 14 октября были задержаны трое американцев, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории РФ, сообщает РЕН ТВ.
Известия 11:25
Политика

Путин заявил о новой задаче для ОПК

Российский президент Владимир Путин на совещании по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства.
Газета.Ru 11:15
Армия и оружие

Брошенная военная база попала в объектив

Видеоролики из Сирии вызвали возмущение пользователей Twitter Пользователи соцсетей из США обсуждают выложенные в сеть ролики, на которых журналисты российских СМИ изучают спешно брошенную американскими военными базу в Сирии.
Коммерсантъ 10:00
Экономика

Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента

Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.
Европейско-Азиатские новости 14 октября в 03:03
Гаджеты

Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2

Gazeta.SPb вчера в 02:20
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26

По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском 10:09
Армия и оружие

Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.
RT на русском 11:13
Гаджеты

Xiaomi выпустит обновление для смартфонов до MIUI 11

Первые модели смартфонов Xiaomi получили доступ к обновлению оболочки MIUI 11.
ToDay News Ufa 09:39
Политика

Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР

"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Экономика

Удалось ли МВФ задушить экономику Эквадора?

40 лет МВФ управлял западной экономикой, используя в качестве орудия, или даже оружия, валютную систему, опирающуюся на доллары, уверены авторы блога zeroheadge.com.
Вести.Финанс вчера в 10:38
Армия и оружие

Авиаполк под Тверью усилен новейшими истребителями Су-35

На вооружение истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО в Тверской области поступили три самолета Су-35С.
ТК Звезда 07:17
Футбол

Черышев и Семёнов вошли в символическую сборную по версии УЕФА

Два игрока сборной России по футболу, полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семёнов, вошли символическую сборную недели в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
News.ru 11:21
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало карту расстановки сил в Сирии

News.ru вчера в 11:39
Киберспорт

Когда Fortnite недоступен, геймеры идут искать его на порносайты

Игра Fortnite на днях пережила «перезагрузку», в рамках которой мир игры «засосало» в чёрную дыру, после чего игрокам предстала вторая фаза с многочисленными обновлениями, новыми картами и так далее.
iXBT.com 11:20
Экономика

Рост промпроизводства в России в сентябре ускорился до 3%

Промышленное производство в России в сентябре выросло на 3% в годовом выражении, а период с января по сентябрь 2019 года — на 2,7%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 09:42
Футбол

Матч «Барселона» – «Реал» могут перенести в Мадрид

Советский спорт 09:33
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Политика

Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России

В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Газета.Ru 05:47
Происшествия

Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Коммерсантъ вчера в 17:54
Спорт

Российские футболисты вышли в финал Всемирных пляжных игр

Российские футболисты со счетом 6:2 обыграли команду Ирана в полуфинале Всемирных пляжных игр.
ТАСС Спорт вчера в 11:40
Происшествия

В крови мальчика, сбитого полицейским под Кировом, нашли алкоголь

МИР 24 вчера в 15:01
Общество

Между Россией и Грузией восстановлено сообщение

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.
Lenta.ru 09:32
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Хоккей

СКА назвал чушью слухи об обмене Кагарлицкого

Петербургский СКА выступил с заявлением по поводу нападающего Дмитрия Кагарлицкого, которого некоторые СМИ отправили в «Металлург» в обмен на Андрея Локтионова.
Матч ТВ 10:25
Происшествия

В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда

Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.
Известия 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное