Общество
BFM.ruМошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Новый вид поддельных банкнот обнаружили российские правоохранители. Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре. На такую банкноту наклеивается специальная лента, которую купюроприемник считывает как настоящую.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
Трех военных атташе посольства США задержали под Северодвинском
Во время проверки пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск», 14 октября были задержаны трое американцев, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории РФ, сообщает РЕН ТВ.
Известия 11:25
Политика
Путин заявил о новой задаче для ОПК
Российский президент Владимир Путин на совещании по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства.
Газета.Ru 11:15
Армия и оружие
Брошенная военная база попала в объектив
Видеоролики из Сирии вызвали возмущение пользователей Twitter Пользователи соцсетей из США обсуждают выложенные в сеть ролики, на которых журналисты российских СМИ изучают спешно брошенную американскими военными базу в Сирии.
Коммерсантъ 10:00
Экономика
Дума Екатеринбурга вызвала на ковер вице-губернатора и спикера парламента
Дума Екатеринбурга готовится принять обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и региональному Заксобранию с просьбой смягчить условия перехода бизнеса на новую кадастровую оценку недвижимости.
Европейско-Азиатские новости 14 октября в 03:03
Гаджеты
Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2
Gazeta.SPb вчера в 02:20
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26
По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском 10:09
Армия и оружие
Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.
RT на русском 11:13
Гаджеты
Xiaomi выпустит обновление для смартфонов до MIUI 11
Первые модели смартфонов Xiaomi получили доступ к обновлению оболочки MIUI 11.
ToDay News Ufa 09:39
Политика
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Экономика
Удалось ли МВФ задушить экономику Эквадора?
40 лет МВФ управлял западной экономикой, используя в качестве орудия, или даже оружия, валютную систему, опирающуюся на доллары, уверены авторы блога zeroheadge.com.
Вести.Финанс вчера в 10:38
Армия и оружие
Авиаполк под Тверью усилен новейшими истребителями Су-35
На вооружение истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО в Тверской области поступили три самолета Су-35С.
ТК Звезда 07:17
Футбол
Черышев и Семёнов вошли в символическую сборную по версии УЕФА
Два игрока сборной России по футболу, полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семёнов, вошли символическую сборную недели в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
News.ru 11:21
Армия и оружие
Минобороны России опубликовало карту расстановки сил в Сирии
News.ru вчера в 11:39
Киберспорт
Когда Fortnite недоступен, геймеры идут искать его на порносайты
Игра Fortnite на днях пережила «перезагрузку», в рамках которой мир игры «засосало» в чёрную дыру, после чего игрокам предстала вторая фаза с многочисленными обновлениями, новыми картами и так далее.
iXBT.com 11:20
Экономика
Рост промпроизводства в России в сентябре ускорился до 3%
Промышленное производство в России в сентябре выросло на 3% в годовом выражении, а период с января по сентябрь 2019 года — на 2,7%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
REGNUM 09:42
Футбол
Матч «Барселона» – «Реал» могут перенести в Мадрид
Советский спорт 09:33
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Политика
Директор ФСБ рассказал о предотвращении 39 терактов в России
В России правоохранители с начала года предотвратили 39 терактов и нейтрализовали 32 террориста, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Коммерсантъ вчера в 17:54
Спорт
Российские футболисты вышли в финал Всемирных пляжных игр
Российские футболисты со счетом 6:2 обыграли команду Ирана в полуфинале Всемирных пляжных игр.
ТАСС Спорт вчера в 11:40
Происшествия
В крови мальчика, сбитого полицейским под Кировом, нашли алкоголь
МИР 24 вчера в 15:01
Общество
Между Россией и Грузией восстановлено сообщение
Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.
Lenta.ru 09:32
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Хоккей
СКА назвал чушью слухи об обмене Кагарлицкого
Петербургский СКА выступил с заявлением по поводу нападающего Дмитрия Кагарлицкого, которого некоторые СМИ отправили в «Металлург» в обмен на Андрея Локтионова.
Матч ТВ 10:25
Происшествия
В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда
Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.
Известия 05:25