Общество
BFM.ruМошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Новый вид поддельных банкнот обнаружили российские правоохранители. Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре. На такую банкноту наклеивается специальная лента, которую купюроприемник считывает как настоящую.
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Политика
Кремль назвал неожиданной идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР
Идея Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданной для всех участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:12
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов
В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный 07:43
Фигурное катание
Фигуристку Кошевую дисквалифицировали за допинг
Бронзовый призёр зимней Универсиады-2019 в Красноярске Александра Кошевая дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.
Metaratings 05:59
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Происшествия
Один из богатейших челябинских бизнесменов погиб в ДТП
Основатель кондитерской компании «Руслада» Алишах Сулейманов погиб в ДТП на территории Пластовского района.
URA.Ru 01:09
Хоккей
Кучеров и Василевский помогли «Тампе» победить «Монреаль» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» победила «Монреаль Канадиенс» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.
РБК 01:10
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Aobe.ru вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от вакцины, которой лечили Фриске
Близкие семьи Анастасии Заворотнюк рассказали, что актриса отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь Жанне Фриске.
Рамблер 00:32
Экономика
Выручка Huawei за девять месяцев выросла на 24,4%
Выручка китайской телекоммуникационной корпорации Huawei от продаж с января по сентябрь текущего года выросла на 24,4%, до 610,8 млрд юаней ($85,6 млрд по курсу на конец сентября).
ТАСС 04:57
Гаджеты
Обновление iOS 13.1.2 принесло критические проблемы в работу iPhone
Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления iOS до версии 13.1.2 их смартфоны столкнулись с новыми проблемами.
REGNUM вчера в 09:19
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
По версии следствия, в карман на ошейнике кота закладывались наркотические средства и психотропные вещества, которые тот и должен был пронести в колонию, рассказала "РГ" пресс-секретарь управления судебного департамента по Тульской области Ольга Дячук.
Российская газета 07:18
Здоровье
О чем предупреждает «ком в горле»
"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Medical Note вчера в 10:21
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
RT на русском вчера в 21:59
Политика
СМИ узнали об отстранении Госдепа от проведения политики по Украине
Исполняющий обязанности шефа администрации Белого дома Мик Малвейни назначил ответственными за это трех представителей своей команды, передает 16 октября телеканал NBC.
Известия 08:06
Общество
Дженнифер Энистон завела Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела Instagram. За несколько часов у нее прибавилось более сотни подписчиков.
Время Пресс вчера в 10:12
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
Медведев призвал узнать, почему в 17 регионах выросла смертность в ДТП
"К сожалению, в 35 регионах достичь целевых показателей сокращения смертности на дорогах не удалось, а в 17 - число погибших в ДТП даже выросло, и в причинах этого нужно детально разобраться", - отметил премьер.
РЕН ТВ 08:09
Транспорт
«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда
Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
РБК вчера в 20:45
Авто
Nissan X-Trail нового поколения показали в Сети
Накануне в объективы камер фотошпионов попал новый Nissan X-Trail. Японская компания приступила к активным тестовым испытаниям модели.
CarsWeek.ru 07:24
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года российским автовладельцам запретят эксплуатировать на дорогах только что купленные новые машины без госномеров.
Motor вчера в 07:06