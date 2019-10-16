Общество

BFM.ruBFM.ruМошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Новый вид поддельных банкнот обнаружили российские правоохранители. Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре. На такую банкноту наклеивается специальная лента, которую купюроприемник считывает как настоящую.
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Мошенники изобрели новый способ хищения денег из банкоматов

Российская газета10:18

Новый вид фальшивых купюр появился в России. Они обманывают банкоматы

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