Общество
BFM.ruМошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Новый вид поддельных банкнот обнаружили российские правоохранители. Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре. На такую банкноту наклеивается специальная лента, которую купюроприемник считывает как настоящую.
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Политика
Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС почти вдвое
Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС.
RT на русском 10:31
Общество
МЭР предложило выставлять элитные квартиры коррупционеров на торги
Ведомство подготовило законопроект, разрешающий выставлять на торги незадекларированную жилую недвижимость коррупционеров.
Суть событий 10:52
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Футбол
Соболев: «Чтобы вызвали в сборную, нужно работать, а есть вообще не нужно»
Форвард сборной России и самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев в интервью для Российской Премьер-лиги рассказал о том, как получил вызов в сборную и как прошел первый сбор с национальной командой.
Bobsoccer 05:55
Общество
S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Коммерсантъ 11:32
Политика
Зеленский назвал режим тишины условием для разведения сил в Донбассе
Отвод украинских войск в Донбассе произойдет после того, как в течение семи дней на участках намеченного разведения сил будет соблюден режим тишины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Коммерсантъ 08:23
Шоу-бизнес
Друзья Заворотнюк высказались о ее состоянии после операции
Друзья звезды "Моей прекрасной няни" откровенно рассказали "Комсомольской правде" о состоянии актрисы после операции.
Ruposters.ru 05:02
Происшествия
В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Коммерсантъ 10:16
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Происшествия
Суд арестовал новых фигурантов «московского дела»
Напомним, Следственный комитет вчера, 15 октября, предъявил обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) пяти новым фигурантам «московского дела».
Коммерсантъ 09:06
Шоу-бизнес
Кети Топурия собирается съехаться с новым возлюбленным
Певица дала откровенное интервью. По всей видимости, Кети Топурия готовится к новому этапу своей жизни.
7Дней.ру 11:00
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Баскетбол
Суд в Москве приговорил к шести годам колонии экс-директора РФБ Домани
Ранее Симоновский суд Москвы удовлетворил гражданский иск Российской федерации баскетбола и взыскал с Аникеевой, осужденной на 4,5 года колонии за мошенничество, в пользу РФБ в счет возмещения ущерба чуть более 42,8 млн руб. Решение обжаловано Аникеевой в Московском городском суде, дата судебного заседания пока не назначена.
ТАСС 12:34
Футбол
У вратаря «Зенита» Лунева родился сын
Во вторник, 15 октября, в семье 27-летнего вратаря петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Лунева произошло радостное событие: его жена Диана родила сына.
Sport24.ru 09:41
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
Позднее член НОТУ Александра Кольцова в эфире телеканала «Прямой» заявила, что в случае победы России на Евровидении-2019 Украина откажется от участия в конкурсе в 2020 году.
RT на русском 12:43
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Армия и оружие
Трамп одобрил российскую помощь Сирии
Если Россия оказывает помощь Сирии, то это отлично для Москвы, считает президент США Дональд Трамп.
Lenta.ru 11:09
Экономика
Российский рынок акций открылся ростом индексов
Торги на российском рынке акций открылись в среду умеренным ростом цен основных "голубых фишек" на фоне улучшения внешней конъюнктуры: в США неплохо стартовал сезон квартальных отчетов, а в Европе был отмечен прогресс в переговорах по Brexit.
Интерфакс 03:58
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета 14 октября в 06:34
Армия и оружие
ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку
Шведская подводная лодка в октябре 2014 года перехватила на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал, чем спровоцировала масштабную операцию по поиску иностранной субмарины, а в итоге это оказался вышедший из строя метеорологический буй, сообщили журналисты издания Svenska Dagbladet.
Газета.Ru 06:26
Космос
Роскосмос заказал двух «Аистов»
Роскосмос разместил на сайте госзакупок заявку на создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли «Аист» с орбитальной группировкой из двух спутников «Аист 2Т».
Росбалт 08:53
Происшествия
Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой
Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Общество
В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер
REGNUM 14 октября в 04:37
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости 13 октября в 08:55
Политика
Палата представителей США поддержала протестующих в Гонконге
Палата представителей США приняла резолюции, направленные на поддержку протестующих в Гонконге.
Политика Сегодня вчера в 23:40
Футбол
Ла Лига попросила перенести Эль Классико из Барселоны в Мадрид
ProstoProSport 08:28
Шоу-бизнес
Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом
Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
7Дней.ру 06:07