Речь идет о двухсторонней подмене номеров: при звонке «банка» клиенту или при звонке «клиента» банку. Теперь доля такого способа мошенничества составляет около 5% от всех случаев краж денежных средств банковских клиентов с использованием социальной инженерии, показывает исследование.

с чего всё началось

В 2020 году в России заметно уменьшилась доля мошенничеств с использованием подмены номера. Доля жертв мошенников, которые подменяют номера банков за год уменьшилась примерно в три раза и достигала 5% от всех случаев краж денежных средств банковских клиентов.

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