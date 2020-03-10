Экономика
ВедомостиМошенники стали в четыре раза реже подменять номера банков при звонках
Телефонные мошенники стали в четыре раза реже использовать подмену номеров при звонках от имени банка клиенту или при звонке самой жертвы мошенничества в банк. Об этом говорится в исследовании «Тинькофф банка», данные которого приводит РБК.
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Речь идет о двухсторонней подмене номеров: при звонке «банка» клиенту или при звонке «клиента» банку. Теперь доля такого способа мошенничества составляет около 5% от всех случаев краж денежных средств банковских клиентов с использованием социальной инженерии, показывает исследование.РБКвчера в 23:24
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