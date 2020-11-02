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РИА ОмскИнформ
РИА ОмскИнформ

Мошенники украли с банковских счетов россиян 4 млрд рублей

Ведомости
Якутия 24
РИА ОмскИнформ
Москва FM
SIA.ru
Pravda.Ru
News.ru
С банковских счетов россиян в первом полугодии 2020 года мошенниками было украдено порядка 4 млрд рублей. По данным «Ведомостей», всего было совершенно порядка 360 тыс. несанкционированных операций со средствами. При этом банки вернули своим клиентам порядка 12 % украденных средств – 485 миллионов.В источнике
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