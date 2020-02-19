Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России назвал основной канал хищений денег у граждан

Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
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Платежное похищение

Российская газетавчера в 10:31

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБКвчера в 03:35

Хакеры украли у россиян больше 5 млрд рублей за год

Телеканал 360°вчера в 05:55

Хакеры в 2019 году провели 572 тыс операций со счетами россиян на 5,7 млрд рублей

ПРАЙМвчера в 03:44

Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль

ТАССвчера в 03:36

Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвывчера в 08:31

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

Известиявчера в 04:03
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Общество

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Lenta.ru вчера в 15:18
Политика

Трамп назвал выступление Блумберга на дебатах худшим в истории

Президент США Дональд Трамп назвал выступление бывшего мэра Нью-Йорка и миллиардера Майкла Блумберга на общенациональных теледебатах претендентов на пост президента Соединенных Штатов от Демократической худшим в истории.
Газета.Ru 03:01
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами России и США

В интернете появилось видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:17
Общество

Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая

Lenta.ru 02:38
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Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Lenta.ru 01:42
Общество

Прокуратура проверяет скандальный дом ветеранов в Новосибирске

Сразу четыре ведомства нагрянули с проверкой в Новосибирский дом ветеранов после сообщений от волонтеров об издевательствах и плохих условиях содержания постояльцев учреждения.
НДН.инфо 00:54
Происшествия

СК показал видео с места жесткой посадки самолета в Магадане

Следственный комитет опубликовал на своем канале в YouTube видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РБК 01:56
Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 18:36
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Происшествия

ГИБДД начала ловить на дорогах неплательщиков с помощью приставов

Сотрудники ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) начали ловить на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Газета.Ru 00:20
Общество

Совет директоров «Газпрома» назначил нового зампредправления

Совет директоров «Газпрома» согласовал назначение на должность зампредправления—главного бухгалтера Михаила Россеева сроком на пять лет, следует из материалов компании на портале Центра раскрытия корпоративной информации.
Коммерсантъ 02:28
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Происшествия

Суд арестовал шесть граждан Киргизии, подозреваемых в экстремизме

Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Киргизии, подозреваемых в создании экстремистской организации.
Вести.Ru 03:03
Происшествия

Стрелка из кальянных в Ханау нашли дома мертвым

Полиция земли Гессен нашла тела двух человек в квартире в Кессельштадте. Один из них — предполагаемый стрелок из кальянных в Ханау.
Вести.Ru 02:25
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению

По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.
Lenta.ru 18 февраля в 07:51
Общество

Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Коммерсантъ 00:49
Политика

Путин объяснил отставку правительства Медведева

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева тем, что по ключевым направлениям реализации нацпроектов должны работать люди с современной подготовкой и настроенностью на конечный результат.
Известия 01:44
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Здоровье

В поликлиниках России исчезнут кабинеты психологов и стоматологов

Поправки вступили в силу с 15 февраля. Кабинетов стоматологов и психологов в поликлиниках больше не будет.
ИА Городские вести. Волгоград 16 февраля в 23:21
Биатлон

Тарьей Бё отказался комментировать свист трибун в адрес Логинова

Норвежский биатлонист Тарьей Бё заявил, что не готов комментировать свист болельщиков в адрес российского спортсмена Александра Логинова во время старта индивидуальной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Чемпионат вчера в 13:08
Общество

Путин возложил розы к памятнику Собчаку в Петербурге

РБК вчера в 06:22
Технологии

Rambler и Group IB сорвали крупную мошенническую атаку

Rambler Group и специализирующаяся на предотвращении кибератак Group-IB выявили многоступенчатую мошенническую схему под видом фиктивной Ежесезонной премии «Лайк года — 2020».
Банки.ру 02:00
Здоровье

Два человека скончались от коронавируса в Иране

Двое граждан Ирана скончались от коронавируса нового типа в городе Кум.
Известия вчера в 14:42
Авто

Новый пикап Peugeot Landtrek представила компания

Французский бренд «Peugeot» и компания «Changan» разработали компактный пикап Landtrek, который станет конкурентом Toyota Hilux, Ford Ranger и Volkswagen Amarok.
ГЛАС.RU 03:13
Технологии

Умер изобретатель команд «Cut», «Copy» и «Paste»

В США в возрасте 74 лет умер программист и специалист в сфере вычислительных технологий Ларри Теслер, создатель команд о копировании Cut (Ctrl+x), Copy (Ctrl+c) и Paste (Ctrl+v).
Интерфакс 03:07
Общество

Политолог назвал абсурдным решение о выплате РФ $50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам компании ЮКОС.
News.ru 18 февраля в 06:47
Здоровье

Ученый допустил эпидемию коронавируса в России

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, всего от него погиб уже 2012 человек.
Газета.Ru вчера в 15:26
Космос

Туристы на корабле Маска получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле

РЕН ТВ вчера в 19:21
Происшествия

МВД объявило в розыск трех дагестанцев, пропавших в Грозном

Трое уроженцев Дагестана, пропавших в Грозном, объявлены в розыск.
Молодежь Дагестана 03:03
Общество

Гражданам Китая запретили въезд в Россию

«С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях», – говорится в документе.
Петербургский дневник 18 февраля в 13:00
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