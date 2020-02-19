Экономика

Вести.RuВести.RuЦБ назвал основной канал хищения денег с банковских карт

По данным ЦБ, мошенники в 2019 г. похитили у россиян почти 3 млрд руб. при совершении покупок в интернете, пятую часть этой суммы банки возместили своим клиентам. Системы дистанционного банковского обслуживания (онлайн-банки, мобильные приложения) подвергались хакерским атакам 160,8 тыс. раз.
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Платежное похищение

Российская газета10:31

Центробанк подумает об изменении процедуры компенсации банкам похищенных средств клиентов

Финмаркет05:17

ЦБ может изменить порядок возврата средств, списанных без согласия

РИА Новости06:26

Банки в 2019 году возместили клиентам каждый седьмой похищенный мошенниками рубль

ТАСС03:36

Банки вернули клиентам только седьмую часть украденных мошенниками денег

РБК03:35

Россиянам не удается вернуть до 85% денег, которые похищают интернет-мошенники

Эхо Москвы08:31

В ЦБ назвали сумму украденных средств с банковских карт россиян в 2019 году

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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:23, Ашберн
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