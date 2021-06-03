Мошенники вернулись к старой популярной схеме при краже денег с банковских карт россиян. Об этом рассказали газете «Коммерсантъ» в ряде банков. Злоумышленники вновь стали пользоваться схемой с подбором номера и срока действия банковской карты.

С чего всё началось Мошенники идут по переборам На финансовый рынок вернулась старая мошенническая схема с подбором номера и срока действия банковской карты. Проверив через тестовый платеж реальность карты в обычном интернет-магазине, мошенники оперативно выводят с нее средства мелкими суммами через фальшивые сайты. Коммерсантъ 18:00