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Мошенники вернулись к старой схеме при краже денег с карт россиян

Мошенники вернулись к старой популярной схеме при краже денег с банковских карт россиян. Об этом рассказали газете «Коммерсантъ» в ряде банков. Злоумышленники вновь стали пользоваться схемой с подбором номера и срока действия банковской карты.В источнике
Lenta.ru
FBM.ru
Live24
Life.ru
Коммерсантъ
ПРАЙМ
ФАН
Mockva.ru

С чего всё началось

Мошенники идут по переборам

На финансовый рынок вернулась старая мошенническая схема с подбором номера и срока действия банковской карты. Проверив через тестовый платеж реальность карты в обычном интернет-магазине, мошенники оперативно выводят с нее средства мелкими суммами через фальшивые сайты.
Коммерсантъ18:00

Подробнее о событии

Мошенники вспомнили старую схему кражи денег с карт россиян

Life.ru00:58

Мошенники вернулись к старой схеме при краже денег с карт россиян

Lenta.ru23:28

Мошенники вернулись к старому методу кражи средств с банковских карт

ФАН00:33

Мошенники вернулись к старой схеме кражи денег с банковских карт

Live2400:33

Мошенники вернули старую схему при краже денег с карт россиян

ПРАЙМ00:12

«Ъ»: на финансовом рынке вновь наблюдается схема мошенничества с подбором номера карты

ТАСС00:44

Мошенники идут по переборам

Коммерсантъ18:00
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РИА Новостивчера в 09:41

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Матч ТВ1 июня в 15:31