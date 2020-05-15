Общество
BFM.ruМошенники внедрили новую схему обмана на Avito и «Юле»
На Avito и «Юле» выявлена новая схема мошенничества. Как пишут «Известия», сначала покупателям предлагают товары по заниженным ценам. Потом выясняется, что товар находится в другом городе, и жертве предлагают оформить доставку, для чего направляют ссылку.
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Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Общество
ВОЗ призвала изучить связь воспалительного синдрома у детей с COVID-19
Накануне СМИ со ссылкой на медиков сообщали, что в Париже зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки у детей, которая может быть связана с коронавирусом.
Известия 13:29
Армия и оружие
На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant
В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU вчера в 04:58
Политика
Рогозин провел совещание по Луне после обнародованных планов Трампа
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу провел совещание по исследованию и освоению полезных ресурсов на Луне, говорится в копии повестки заседания, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 18:06
Политика
Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть бесплатной
Вашингтон, 16 мая 2020, 00:49 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса, которую разрабатывают американские специалисты, может распространяться в будящем бесплатно, заявил президент США Дональд Трамп 15 мая в ходе пресс-конференции.
REGNUM 17:49
Кино
История киновселенной Marvel уместилась в 2 минуты
Ролик, посвященный истории киновселенной Marvel появился на YouTube-канале одного из фанатов студии.
NewInform 14:07
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
Путешествия
Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 19:58
Футбол
Федун назвал коронавирус реальной заразой
У Федуна инфекцией переболела вся семья, инфекция очень быстро развивается.
ProstoProSport 11:45
Общество
Гидрометцентр рассказал, в каких регионах России ожидаются заморозки
Ночные заморозки прогнозируются в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в ближайшие пять дней.
ТАСС 08:58
Авто
Renault снимет с продажи минивэн Renault Espace
Газета DAILY 14:52
Здоровье
В Бурятии выявили первый повторный случай заболевания коронавирусом
Главный врач республиканской инфекционной больницы Бурятии Татьяна Сымбелова подтвердила, что в регионе зафиксировали первый случай повторного заражения COVID-19.
Gazeta.SPb 06:30
Общество
В Чечне Кадыров утвердил план смягчения режима ограничений
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении трехэтапного плана смягчения режима ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 18:48
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 12:02
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM 19:59
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Сегодня Агата Муцениеце подала документы о расторжении многолетнего брака с Павлом Прилучным.
StarHit.ru 14:00
Общество
В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС
Ранее стало известно, что внутри главного военного храма, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, может появиться мозаика, посвященная Параду Победы 1945 года в Москве.
РИА Новости 17:37
Политика
Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу
RT на русском 07:27
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Экономика
Сечин предрек «Роснефти» мировое лидерство
«Роснефть» после окончания пандемии COVID-19 может стать мировым лидером нефтегазовой индустрии, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.
Компания 06:02
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Футбол
Джорджио Кьеллини: «Алкоголь был слабым местом Артуро Видаля»
Иногда Видаль приходил с большим количеством алкоголя в крови, — приводит слова Кьеллини La Repubblica.
Матч ТВ 19:03