На Avito и «Юле» выявлена новая схема мошенничества. Как пишут «Известия», сначала покупателям предлагают товары по заниженным ценам. Потом выясняется, что товар находится в другом городе, и жертве предлагают оформить доставку, для чего направляют ссылку.

Мошенники внедрили новую схему обмана на Avito и «Юле»

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