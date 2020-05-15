Общество

BFM.ruBFM.ruМошенники внедрили новую схему обмана на Avito и «Юле»

На Avito и «Юле» выявлена новая схема мошенничества. Как пишут «Известия», сначала покупателям предлагают товары по заниженным ценам. Потом выясняется, что товар находится в другом городе, и жертве предлагают оформить доставку, для чего направляют ссылку.
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Эксперты рассказали о новой схеме обмана на Avito и «Юле»

РИА Новости10:08

Эксперты предупредили о случах мошенничества в сервисах Avito и «Юла»

Москва 2408:06

Эксперты предупредили о новой схеме кибермошенничества на сервисах Avito и «Юла»

ТАСС08:11

Появилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Российская газета09:59

Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и «Юле»

Газета.Ru07:38

Эксперты предупредили пользователей Avito и «Юлы» о новой схеме обмана

РБК07:07

На сайтах объявлений нашли новую схему мошенничества

Коммерсантъ07:06
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

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Общество

Минобрнауки прокомментировало информацию о домогательствах МГУ

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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Общество

ВОЗ призвала изучить связь воспалительного синдрома у детей с COVID-19

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Армия и оружие

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В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
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Политика

Рогозин провел совещание по Луне после обнародованных планов Трампа

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Политика

Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть бесплатной

Вашингтон, 16 мая 2020, 00:49 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса, которую разрабатывают американские специалисты, может распространяться в будящем бесплатно, заявил президент США Дональд Трамп 15 мая в ходе пресс-конференции.
REGNUM 17:49
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Кино

История киновселенной Marvel уместилась в 2 минуты

Ролик, посвященный истории киновселенной Marvel появился на YouTube-канале одного из фанатов студии.
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
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Путешествия

Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Футбол

Федун назвал коронавирус реальной заразой

У Федуна инфекцией переболела вся семья, инфекция очень быстро развивается.
ProstoProSport 11:45
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Общество

Гидрометцентр рассказал, в каких регионах России ожидаются заморозки

Ночные заморозки прогнозируются в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в ближайшие пять дней.
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Авто

Renault снимет с продажи минивэн Renault Espace

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Здоровье

Ученые рассказали, какие сны видят люди перед смертью

РЕН ТВ 18:27
Здоровье

В Бурятии выявили первый повторный случай заболевания коронавирусом

Главный врач республиканской инфекционной больницы Бурятии Татьяна Сымбелова подтвердила, что в регионе зафиксировали первый случай повторного заражения COVID-19.
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Общество

В Чечне Кадыров утвердил план смягчения режима ограничений

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении трехэтапного плана смягчения режима ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 12:02
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным

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Общество

В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

Ранее стало известно, что внутри главного военного храма, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, может появиться мозаика, посвященная Параду Победы 1945 года в Москве.
РИА Новости 17:37
Политика

Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу

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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
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Экономика

Сечин предрек «Роснефти» мировое лидерство

«Роснефть» после окончания пандемии COVID-19 может стать мировым лидером нефтегазовой индустрии, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.
Компания 06:02
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Раскрыт заработок российских звезд в период самоизоляции

Lenta.ru 19:51
Футбол

Джорджио Кьеллини: «Алкоголь был слабым местом Артуро Видаля»

Иногда Видаль приходил с большим количеством алкоголя в крови, — приводит слова Кьеллини La Repubblica.
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