Общество
REGNUMМощности газопровода «Ямал — Европа» остаются невостребованными
Варшава, 31 мая 2020, 09:50 — REGNUM Четвертые сутки остаются невостребованными мощности газопровода «Ямал — Европа» в западном направлении. Об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade.
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Мощности газопровода «Ямал - Европа» второй день не забронированы
Московский Комсомолец29 мая в 02:47
Мощности газопровода «Ямал – Европа» второй день остаются невостребованными
Аргументы и Факты29 мая в 04:07
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Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Общество
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры.
Башинформ 02:22
Здоровье
В Минздраве рассказали об испытаниях российского препарата от COVID-19
Препарат "Авифавир" для лечения больных COVID-19 уже прошел испытания более чем на 180 больных, сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 04:32
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 30 мая в 05:41
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым
Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
News.ru 30 мая в 20:38
Политика
Мишустин сообщил о подготовленном плане восстановления экономики
О необходимости разработки «масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики» президент России Владимир Путин заявил на совещании с главами регионов страны 28 апреля.
РБК 04:39
Общество
Центризбирком хочет упростить правила голосования по конституции
ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам к конституции.
BFM.ru 30 мая в 23:29
Общество
Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки бизнеса
Москва, 1 июня 2020, 11:18 — REGNUM В России до 30 июня продлён мораторий на налоговые проверки бизнеса.
REGNUM 04:18
Общество
Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов
Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник.
Интерфакс 04:37
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних
В Санкт-Петербурге прошло задержание подозреваемых в совершении действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 16:13
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
РИА Новости 04:53
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Авто
На тестах заметили прототип обновленного универсала Lada Vesta
Уже известно, что автомобили получат новую мультимедийную систему с поддержкой Яндекс.Авто.
Evo-rus.com 30 мая в 15:55
Общество
В Пермском крае выявили 69 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из которых зафиксирован посмертно.
ВЕТТА 03:38
Происшествия
На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер
Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
REGNUM вчера в 04:48
Общество
Глава Минтруда назвал число зарегистрированных безработных в России
Общее число официально зарегистрированных в качестве безработных в России достигло 2,09 млн человек.
RT на русском 04:12
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Общество
В Татарстане подтверждено 50 новых случаев коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки подтверждено 50 новых случаев коронавирусной инфекции.
TatCenter 04:09
Шоу-бизнес
Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег
Pravda.Ru вчера в 06:32
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Происшествия
В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов
Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы №2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Гаджеты
Ice Universe назвал обои, способные вывести из строя смартфон
Как оказалось, есть изображения, при установке которых возникают проблемы. Примеры этих изображений показали в сети.
Astera вчера в 10:39
Футбол
Семин призвал руководство «Локомотива» уйти в отставку
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что совет директоров и генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе должны покинуть московский клуб.
РИА Новости 03:17
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Американский экипаж отправлен в космос. Впервые за девять лет астронавты США отправились на МКС в корабле американского производства.
iReactor 30 мая в 15:33
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Коммерсантъ вчера в 07:22
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Общество
В России может закрыться треть салонов связи
После снятия ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, в России может не открыться около 30% салонов связи.
Live24 04:14