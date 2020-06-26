Происшествия

ИзвестияИзвестияМощный взрыв прогремел в Тегеране

В ночь на 26 июня на востоке Тегерана произошел мощный взрыв. По данным иранского министерства обороны, взорвался резервуар с газом вблизи одного из центров ведомства.
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Названа причина взрыва в столице Ирана

Lenta.ruвчера в 20:07

На военной базе в Иране произошел взрыв газа

ТАССвчера в 20:31

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известиявчера в 19:55

В пригороде Тегерана произошел взрыв

Коммерсантъвчера в 19:13

Рядом с ядерным объектом в Тегеране произошел мощный взрыв газа

РБКвчера в 20:47

В Тегеране прогремел взрыв

РИА Новостивчера в 18:49

На востоке Тегерана взорвался резервуар с газом

RT на русскомвчера в 19:40
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Космос

Найдена редкая «умирающая» радиогалактика

AstroNews.ru вчера в 10:14
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6K
Происшествия

Российский блогер разбился на мотоцикле под Тамбовом

Российский блогер Александр Diablo R1 разбился на мотоцикле в Тамбовской области, сообщило в четверг, 25 июня, «РИА Новости».
Известия вчера в 17:32
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Политика

МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о флаге ЛГБТ над посольством США, заявил, что "мы из Кремля не видим здания американского посольства".
РИА Новости вчера в 11:38
2,6K
Наука

Разработано устройство для мониторинга здоровья по анализу пота

Китайские эксперты из института Сянтань смогли создать уникальное мини-устройство, отслеживающее здоровье организма, анализируя пот человека.
Evo-rus.com 24 июня в 06:39
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Шоу-бизнес

Ивлеева объяснила хвастовство роскошной жизнью

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева объяснила своим подписчикам в инстаграме, почему стала демонстрировать атрибуты богатой жизни.
РИА Новости вчера в 12:49
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Политика

Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил

Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.
РИА Новости вчера в 23:44
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Футбол

В этом сезоне Лионель Месси забил лишь 4 гола командам из верхней половины таблицы Ла Лиги

В прошлом сезоне была обратная ситуация – Лионель Месси лидировал в Испании по количеству забитых мячей в ворота команд из топ-10 турнирной таблицы.
Чемпионат вчера в 21:51
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
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Происшествия

В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького

Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM вчера в 11:23
27
Финансы

Fitch предсказало ослабление бюджетного правила в России

Изменение бюджетного правила и рейтинг России Минфин официально не объявлял о временном ослаблении бюджетного правила в части предельных расходов.
РБК вчера в 17:00
Финансы

Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота

На 1 июня драгметаллов в пересчете на золото хранилось в банках 79,57 т. Как изменились запасы золота в крупных банках В мае лидером роста запасов в пересчете на золото стал ВТБ.
РБК вчера в 23:30
1
Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

В действительности следователь полиции приехала в квартиру Таушанкова около двух часов ночи — уже после того, как он был убит, отметил Бушмаков.
РБК вчера в 05:33
339
Футбол

Михаил Боярский в матче со «Спартаком» поставил на победу «Уфы»

Башинформ вчера в 22:50
Политика

Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
Lenta.ru вчера в 23:26
6
Здоровье

В Якутии продлили ограничительные меры до 1 июля

Ограничительные меры в Якутии продлены по 1 июля, сообщил глава региона Айсен Николаев на брифинге оперативного штаба.
РИА Новости вчера в 23:38
3
Шоу-бизнес

Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа

Телеведущая Ксения Собчак госпитализирована с переломом носа.
Инфорос вчера в 11:46
887
Политика

В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 11:30
4,2K
Культура

Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году

Псковское агентство информации вчера в 02:25
30
Шоу-бизнес

Екатерина Климова хорошеет, несмотря на возраст

Екатерина Климова не задумывается по поводу возраста. Она спокойно может выложить фото без мейкапа или обсудить внешность с подписчиками.
Татарстан Сегодня вчера в 07:48
7
Наука

Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Ученые из Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify обнаружили способ уничтожения коронавирусной инфекции за 25 секунд.
Lenta.ru вчера в 22:50
8
Интернет

В «Google Фото» появилась карта с местами съемки

Вести.Ru вчера в 14:49
Политика

Порошенко заявил, что у Украины есть «уникальный шанс» вернуть Крым

У Киева появился "уникальный шанс" "вернуть" Крым, об этом в эфире радиостанции "Тризуб" заявил экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
РИА Новости вчера в 18:16
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Общество

Срыв получения субсидии на горячее питание в школах проверят в Забайкалье

Забайкалье не вошло в число регионов-получателей субсидии на горячее питание в школах на 2020 год.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:09
Происшествия

В Индии от ударов молнии погибли 23 человека

В индийском штате Бихар 23 человека погибли и 10 пострадали в результате нескольких инцидентов с ударом молнии, передает Associated Press со ссылкой на местные власти.
Газета.Ru вчера в 06:55
Футбол

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали кубок в 1990 году.
Коммерсантъ вчера в 17:14
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова заявила о раскаянии отца

Обо всем дочь Михаила Ефремова Анна Мария рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 19:21
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
338
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости вчера в 10:01
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Общество

Deloitte назвала главные тревоги миллениалов и поколения Z

В список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица.
РБК 00:00
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