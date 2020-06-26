Происшествия

ИзвестияИзвестияМощный взрыв прогремел в Тегеране

В ночь на 26 июня на востоке Тегерана произошел мощный взрыв. По данным иранского министерства обороны, взорвался резервуар с газом вблизи одного из центров ведомства.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Рядом с ядерным объектом в Тегеране произошел мощный взрыв газа

РБК20:47

На военной базе в Иране произошел взрыв газа

ТАСС20:31

В Тегеране прогремел взрыв

РИА Новости18:49

В пригороде Тегерана произошел взрыв

Коммерсантъ19:13

Названа причина взрыва в столице Ирана

Lenta.ru20:07

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия19:55

На востоке Тегерана взорвался резервуар с газом

RT на русском19:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 22:45, Ашберн
Интернет

В «Google Фото» появилась карта с местами съемки

Вести.Ru 14:49
Финансы

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
14
Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12 градусов, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 22:22
18
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
230
Происшествия

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

РБК 07:42
57
Хоккей

«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше

CT news 23 июня в 20:38
Происшествия

В кемеровском детском саду выявили коронавирус

REGNUM 22:33
6
Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru 16:21
4,9K
Происшествия

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

Известия 20:18
65
Политика

Украина запросила помощь у НАТО и ЕС из-за наводнений в стране

«Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера», — заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
RT на русском 17:40
Происшествия

Сын погибшего в ДТП ответил на предложение Ефремова об «усыновлении»

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что артист хотел бы максимально помочь несовершеннолетним родственникам Захарова и "даже усыновить их".
РИА Новости 12:15
1K
Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
961
Общество

Названо максимальное количество съеденной черешни в день

Московский Комсомолец 14:57
4
Происшествия

Еще двоих россиян обвинили в убийстве жуков на Шри-Ланке

Еще два россиянина помещены в следственный изолятор в Шри-Ланке по делу российского биолога Александра Игнатенко, который был обвинен в незаконном сборе насекомых.
Известия 05:42
25
Происшествия

Польша выдала России предполагаемого киллера

Польша выдала России предполагаемого киллера Власти Польши удовлетворили запрос Генпрокуратуры России о выдаче предполагаемого киллера Вячеслава Исминдирова, известного как Слава Палач.
Коммерсантъ 10:28
6
Общество

Отдать в собственность абонентам сотовые номера предложили депутаты

Депутаты от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли в Госдуму предложение о возможности закрепить право собственности на номера телефонов.
Цензуры.Нет 05:46
88
Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
323
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости 17:54
5,9K
Биатлон

Зеппельт прокомментировал выдвижение Зайцевой в Правление СБР

Зеппельт намекает на ту ситуацию, когда руководство Международного Олимпийского комитета лишило спортсменку Зайцеву серебряной медали на Олимпийских играх в эстафете за нарушения антидопинговых правил.
CT news 09:02
Интернет

Google начала автоматически удалять историю поиска пользователей

Генеральный директор Google Сундар Пичаи в официальном блоге компании сообщил о новой функции, которая будет отвечать за автоматическое удаление истории местоположений и поиска в своих сервисах.
Piter.tv 07:26
6
Экономика

Как новые законы изменят жизнь россиян в июле

Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание В России 27 июля появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.
Российская газета 21:00
Политика

Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией, Китаем и КНДР ему проще иметь дело, чем с американскими демократами.
РИА Новости 17:56
13
Политика

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
453
Общество

Осужденный экс-командир подразделения ВКС обвинен в новом преступлении

Вскоре экс-полковник, по всей видимости, вновь окажется в Москве и будет участвовать в следственных действиях в качестве обвиняемого.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Происшествия

Пять человек с коронавирусом умерли в Иркутской области за сутки

По данным на 26 июня, в Иркутской области зарегистрировано 6 635 случаев заражения инфекцией нового типа, выздоровели 2 654 человека (+118 за сутки).
Иркутск Сегодня 22:15
1
Здоровье

Вторая бригада московских врачей прилетела на Камчатку из-за COVID-19

Российская газета 21:29
Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
107
Кино

Японский робот Эрика снимется в фильме

Газета.Ru 09:29
6
Общество

Минздрав перенес ввод тестов на алкоголь на водительской медкомиссии

Сообщается, что срок вступления в силу пунктов порядка медосвидетельствования автомобилистов и кандидатов на получение водительских удостоверений на передвинут "с 1 июля 2020 года" на "с 1 января 2021 года"
Комсомольская правда 20:37
Политика

Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию.
Lenta.ru 11:39
4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное