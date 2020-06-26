Происшествия
ИзвестияМощный взрыв прогремел в Тегеране
В ночь на 26 июня на востоке Тегерана произошел мощный взрыв. По данным иранского министерства обороны, взорвался резервуар с газом вблизи одного из центров ведомства.
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Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Lenta.ru вчера в 16:21
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Футбол
Дани Алвес помог убедить Артура перейти в «Ювентус»
Спорт-Экспресс вчера в 12:19
Футбол
Акинфеев эмоционально прокомментировал поражение от «Зенита»
В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен "Зенитом" (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко, а также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.
Евро-футбол.ру вчера в 13:14
Политика
В Конгрессе США пройдет голосование за создание нового штата
Представители Конгресса намереваются организовать голосование за создание на территории США еще одного штата.
Актуальные Новости 02:32
Общество
В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок
Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 20:30 — REGNUM В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок.
REGNUM вчера в 13:30
Политика
Европа отказалась открывать границы для россиян
Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды
Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
Кино
Премьера фильма Кристофера Нолана «Довод» переносится на 12 августа
Пандемия коронавируса стала причиной очередного переноса премьеры фильма Кристофера Нолана "Довод".
РЕН ТВ вчера в 23:36
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Здоровье
Воронежские власти заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом
Воронеж, 26 июня 2020, 09:45 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Воронежской области стабилизируется.
REGNUM 02:45
Происшествия
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня.
Известия вчера в 15:51
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ для богатых
Президент России днем 23 июня предложил с 1 января 2021 года поднять ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для лиц с доходами свыше 5 миллионов рублей в год.
Эксперт Северо-Запад 23 июня в 11:07
Футбол
Рассказов может покинуть «Спартак» летом. На игрока претендуют 3 клуба РПЛ и 1 из Европы
Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает воспитанника «Спартака» в 2,3 млн евро.
Sport24.ru вчера в 16:44
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Путешествия
«Яндекс.Путешествия» выяснили планы россиян на летний отдых
Посещать рестораны и кафе во время отпуска намерены 64% россиян, а 36% постараются этого избежать.
Долг.рф 01:29
Спорт
WADA ответило на угрозы США прекратить финансирование
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не может управляться несколькими богатыми странами, заявили в агентстве, в ответ на призыв Управления по борьбе с наркотиками (ONDCP) США к конгрессу прекратить финансирования WADA, если агентство не проведет реформирование, 25 июня передает Reuters.
ИА Красная Весна 02:47
Общество
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
Гаджеты
Xiaomi временно снизила в России цену на новый фитнес-браслет с поддержкой NFC-платежей
Сегодня российское подразделение Xiaomi объявило о временном снижении цены на новый фитнес-браслет с поддержкой NFC-платежей — Mi Smart Band 4. Устройство можно купить дешевле по промокоду.
Ferra вчера в 12:27
Общество
Иван Ургант на Первом канале высмеял дерущихся саратовских депутатов
Четвертая Власть 01:14
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35