Происшествия

ИзвестияИзвестияМощный взрыв прогремел в Тегеране

В ночь на 26 июня на востоке Тегерана произошел мощный взрыв. По данным иранского министерства обороны, взорвался резервуар с газом вблизи одного из центров ведомства.
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В пригороде Тегерана произошел взрыв

Коммерсантъвчера в 19:13

На военной базе в Иране произошел взрыв газа

ТАССвчера в 20:31

В Тегеране взорвался резервуар с газом

Газета.Ruвчера в 20:18

Рядом с ядерным объектом в Тегеране произошел мощный взрыв газа

РБКвчера в 20:47

Названа причина взрыва в столице Ирана

Lenta.ruвчера в 20:07

В Тегеране прогремел взрыв

РИА Новостивчера в 18:49

На востоке Тегерана взорвался резервуар с газом

RT на русскомвчера в 19:40
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Lenta.ru вчера в 16:21
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
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Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
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Футбол

Дани Алвес помог убедить Артура перейти в «Ювентус»

Спорт-Экспресс вчера в 12:19
Футбол

Акинфеев эмоционально прокомментировал поражение от «Зенита»

В первом туре после возобновления чемпионата России в июне ЦСКА был на своем поле разгромлен "Зенитом" (0:4), после чего в отставку подал Ганчаренко, а также появилась информация о том, что Акинфеев думает над завершением карьеры.
Евро-футбол.ру вчера в 13:14
Политика

В Конгрессе США пройдет голосование за создание нового штата

Представители Конгресса намереваются организовать голосование за создание на территории США еще одного штата.
Актуальные Новости 02:32
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Общество

В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок

Санкт-Петербург, 25 июня 2020, 20:30 — REGNUM В Петербурге снимают запрет на посещение детских и спортивных площадок.
REGNUM вчера в 13:30
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Политика

Европа отказалась открывать границы для россиян

Евросоюз отказался включать Россию в список стран, для которых откроются границы с 1 июля.
Lenta.ru 02:47
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Общество

Школьников решили переводить на онлайн-обучение при вспышках простуды

Школьники не сразу после начала эпидемии в России перешли на дистанционное обучение.
РБК вчера в 05:52
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Кино

Премьера фильма Кристофера Нолана «Довод» переносится на 12 августа

Пандемия коронавируса стала причиной очередного переноса премьеры фильма Кристофера Нолана "Довод".
РЕН ТВ вчера в 23:36
Происшествия

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Здоровье

Воронежские власти заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Воронеж, 26 июня 2020, 09:45 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Воронежской области стабилизируется.
REGNUM 02:45
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Происшествия

Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущёва в США

Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва появилась 18 июня.
Известия вчера в 15:51
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Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Общество

Суд в Москве, как ожидается, огласит приговор по делу «Седьмой студии»

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Общество

Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ для богатых

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Звезда «Экипажа» Ирина Акулова влачит жалкое существование в Кинешме

Bimru.ru 02:24
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Футбол

Рассказов может покинуть «Спартак» летом. На игрока претендуют 3 клуба РПЛ и 1 из Европы

Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает воспитанника «Спартака» в 2,3 млн евро.
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Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

РИА Новости вчера в 18:45
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Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
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Путешествия

«Яндекс.Путешествия» выяснили планы россиян на летний отдых

Посещать рестораны и кафе во время отпуска намерены 64% россиян, а 36% постараются этого избежать.
Долг.рф 01:29
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Спорт

WADA ответило на угрозы США прекратить финансирование

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не может управляться несколькими богатыми странами, заявили в агентстве, в ответ на призыв Управления по борьбе с наркотиками (ONDCP) США к конгрессу прекратить финансирования WADA, если агентство не проведет реформирование, 25 июня передает Reuters.
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Общество

Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей

По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Интерфакс 03:12
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Гаджеты

Xiaomi временно снизила в России цену на новый фитнес-браслет с поддержкой NFC-платежей

Сегодня российское подразделение Xiaomi объявило о временном снижении цены на новый фитнес-браслет с поддержкой NFC-платежей — Mi Smart Band 4. Устройство можно купить дешевле по промокоду.
Ferra вчера в 12:27
Общество

Иван Ургант на Первом канале высмеял дерущихся саратовских депутатов

Четвертая Власть 01:14
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
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Общество

В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав

Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
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