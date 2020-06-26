Происшествия
ИзвестияМощный взрыв прогремел в Тегеране
В ночь на 26 июня на востоке Тегерана произошел мощный взрыв. По данным иранского министерства обороны, взорвался резервуар с газом вблизи одного из центров ведомства.
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Политика
Порошенко рассказал о шансе Украины «вернуть» Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб» заявил, что у Киева появился шанс «вернуть» Крым.
RT на русском вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал архивные снимки отца – советского генерала
В личном блоге Максим опубликовал несколько архивных кадров Александра Галкина, который был советским генералом и военачальником.
StarHit.ru 24 июня в 09:00
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки
Вопрос о наказании для транспортных компаний, которые ввозят в Россию попавшие под эмбарго продукты, обсуждался на состоявшемся на прошлой неделе совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщил РБК один из участников встречи.
РБК 01:30
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попала в больницу со сломанным носом
Журналистка Ксения Собчак в своем блоге заявила, что сломала нос после неудачного падения и получила сотрясение мозга.
iReactor вчера в 08:48
Хоккей
Артемий Панарин: у меня есть опасения за долгосрочное процветание НХЛ
В нынешнем регулярном сезоне российский форвард "Рейнджерс" набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков в 69 играх, заняв третье место в списке бомбардиров НХЛ.
Вести.Ru 01:31
Здоровье
Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.
Inc-news.ru вчера в 13:22
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:56
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 04:02
Общество
Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам.
ТАСС вчера в 12:13
Происшествия
Стали известны мотивы солдата, повредившего перед парадом машину ФСО
Москва, 26 июня 2020, 08:33 — REGNUM Солдат-срочник Никита Еременко, который повредил машину ФСО перед парадом Победы в Москве, был забракован сотрудниками военной контраразведки ФСБ и психологами еще за неделю до шествия.
REGNUM 01:33
Общество
В РФ отложили тестирование на алкоголь и наркотики при получении прав
Тестирования водителей на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании при получении и обмене прав решили отложить до 1 января 2021 года.
BFM.ru 00:35
Армия и оружие
Россия модернизирует «Искандеры»
Вестник Кавказа 24 июня в 07:44
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Самочувствие первой и второй групп добровольцев, которые участвуют в испытании вакцины от коронавируса, проводимом Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, хорошее, сообщает газета "Красная Звезда".
РИА Новости 00:23
Кино
Премьера нового фильма Нолана «Довод» вновь перенесена
Фильм выйдет 12 августа 2020 года. Изначально лента должна была выйти 17 июля, позже дата была перенесена на 31-е число того же месяца.
News.ru 00:09
Общество
В Гидрометцентре предупредили о надвигающемся похолодании
Часть регионов России в начале следующей неделе ждет заметное похолодание.
РБК вчера в 21:22
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
РИА Новости вчера в 18:45
Общество
Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги
Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 13:53
Наука
Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд
Вести.Ru вчера в 12:20
Здоровье
В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса
В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru 24 июня в 06:58
Путешествия
«Яндекс.Путешествия» выяснили планы россиян на летний отпуск
Большинство (44%) россиян, которые собираются куда-то поехать этим летом, планируют двухнедельную поездку, выяснили аналитики «Яндекс.Путешествий».
Коммерсантъ 01:00
Общество
За сутки у 110 человек в Саратовской области выявлен коронавирус
На 25 июня в Саратовской области у 5892 человек подтверждено заражение коронавирусом, из них 2922 человека уже победили недуг, за сутки выздоровели 27 человек.
Kursk.com вчера в 03:06
Экономика
Тариф на воду в Кургане изменят: «Водный Союз» победил в суде
Ранее, 21 февраля 2020 года, Курганский областной суд отказал в иске Водного Союза к департаменту по оспариванию базового тарифа на воду, на основе которого утверждены тарифы на пять лет.
Znak.com вчера в 14:21
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК 23 июня в 16:37
Финансы
Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота
На 1 июня драгметаллов в пересчете на золото хранилось в банках 79,57 т. Как изменились запасы золота в крупных банках В мае лидером роста запасов в пересчете на золото стал ВТБ.
РБК вчера в 23:30
Политика
Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной во время видеоконференции с предпринимателем Игорем Гуменным.
Lenta.ru вчера в 23:26
Политика
Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники
Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:13