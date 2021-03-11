Правительство обсуждает сроки введения демпфера на растительное масло, который затронет не только подсолнечное масло. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга.

С чего всё началось Минэкономразвития прорабатывает демпфер для растительного масла по аналогии с зерном Минэкономразвития прорабатывает механизм демпфера для растительного масла по аналогии с зерном, заявил глава министерства Максим Решетников на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства. ТАСС вчера в 10:52