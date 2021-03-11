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ТАСС
ТАСС

МЭР не исключает введения экспортной пошлины на подсолнечное масло со следующего сезона

Правительство обсуждает сроки введения демпфера на растительное масло, который затронет не только подсолнечное масло. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга.В источнике
ПРАЙМ
Парламентская газета
Sfera.fm
Национальное Аграрное Агентство
Readovka.ru
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С чего всё началось

Минэкономразвития прорабатывает демпфер для растительного масла по аналогии с зерном

Минэкономразвития прорабатывает механизм демпфера для растительного масла по аналогии с зерном, заявил глава министерства Максим Решетников на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.
ТАССвчера в 10:52
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Коммерсантъ10:50

Минэкономразвития прорабатывает вопрос о демпфере на растительное масло

Финмаркет01:19

Минэкономразвития прорабатывает демпфер для растительного масла

Вести.Ruвчера в 11:40

Минэкономразвития прорабатывает введение демпфера для подсолнечного масла

REGNUMвчера в 11:34
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