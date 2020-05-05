Общество

Газета.RuГазета.RuМоскалькова: число случаев домашнего насилия увеличилось в 2,5 раза

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уведомила, что во время пандемии коронавируса число обращений о домашнем насилии увеличилось в 2,5 раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

В России отмечен рост домашнего насилия с 10 апреля в 2,5 раза

Количество обращений о домашнем насилии, по данным некоторых НКО, выросло в период пандемии в 2,5 раза, сказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
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Российский политик, юрист. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации V и VI созывов.
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