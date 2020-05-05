Количество обращений о домашнем насилии, по данным некоторых НКО, выросло в период пандемии в 2,5 раза, сказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уведомила, что во время пандемии коронавируса число обращений о домашнем насилии увеличилось в 2,5 раза. Об этом сообщает РИА "Новости".

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