Происшествия

РБКРБКМоскалькова назвала справедливым решение суда об освобождении Устинова

Омбудсмен Татьяна Москалькова назвала «поистине справедливым» решение Мосгорсуда, который освободил из-под стражи актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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Российский политик, юрист. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации V и VI созывов.
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