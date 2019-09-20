Происшествия
РБКМоскалькова назвала справедливым решение суда об освобождении Устинова
Омбудсмен Татьяна Москалькова назвала «поистине справедливым» решение Мосгорсуда, который освободил из-под стражи актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года колонии за применение насилия к сотруднику ОМОНа. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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Родственники и адвокат прокомментировали освобождение Павла Устинова: видео
Московский Комсомолец09:08
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Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений
Компания Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений в рамках внутреннего расследования после скандала со сбором персональных данных, главным фигурантом которого стала фирма Cambridge Analytica.
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В Санкт-Петербурге умерла оперная певица Ирина Богачева
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Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
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В демоверсии Code Vein появился новый уровень
Cure your thirst on 27 September: https://t.co/BuVfrywlTY pic.twitter.com/lYXyYoHj0C — Code Vein (@CodeVeinGame) September 19, 2019 Новый патч 1.1 открывает в демоверсии Code Vein целый уровень, The Town of Sacrifice.
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Регбисты сборной России с поражения начали выступления на Кубке мира, проходящем в Японии.
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Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака
Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
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Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Что считать ошибкой По информации Следственного комитета, в 2018 году в России было возбуждено более двух тысяч уголовных дел, связанных с тем, что принято называть "врачебными ошибками".
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Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия готова временно продлить действующий контракт по транзиту газа в Европу через Украину, если киевские власти успеют к 2020 году создать газотранспортного оператора в соответствии с третьим энергопакетом ЕС.
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Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, ее сестра Арина Аверина стала второй.
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Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
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Минприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз
Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей.
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Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн
Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составят $46,1 млн.
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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Астану" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
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На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
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В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
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Зеленский ждет от кабмина Украины легализации игорного бизнеса
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В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
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Новый дом человечества. Куда переберутся люди, когда погаснет Солнце
Ученые предлагают уже сейчас искать для человечества подходящее место за пределами Солнечной системы.
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